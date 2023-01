Nueva revisión extensa subraya los riesgos del covid-19 durante el embarazo

La revisión se basa en datos de 12 estudios de un extenso conjunto de países, incluyendo Estados Unidos. En total, los estudios incluyeron a más de 13.000 embarazadas, de las cuales unas 2.000 presentaban un caso confirmado o probable de covid-19. Los resultados de salud de estas mujeres y de sus bebés se compararon con los de unos 11.000 embarazos en los que la madre dio negativo en la prueba de covid-19 o de anticuerpos contra esta enfermedad en el momento del parto.

En todos los estudios, alrededor del 3% de las embarazadas con covid-19 necesitó cuidados intensivos, y alrededor del 4% necesitó algún tipo de cuidados críticos, pero esta cifra fue muy superior a la de las embarazadas que necesitaron ese tipo de cuidados fuera de una infección por covid-19.

En comparación con las embarazadas no infectadas, las que contrajeron covid-19 tenían casi 4 veces más probabilidades de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Tenían 15 veces más probabilidades de ser conectadas a un respirador artificial y 7 veces más probabilidades de morir. También tenían mayor riesgo de preeclampsia, coágulos sanguíneos y problemas causados por la hipertensión. Los bebés nacidos de madres que tenían covid-19 tenían mayor riesgo de un parto prematuro y bajo peso al nacer.

Estudios anteriores sugieren que el covid-19 puede aumentar el riesgo de muerte prenatal, pero este estudio no encontró esa misma relación.

Los riesgos persisten en todos los países

Aun así, los resultados dibujan un panorama claro que muestra que las infecciones por covid-19 amplifican los riesgos del embarazo.

«Está muy claro, e incluso es coherente, tanto si hablamos de Suecia, donde los resultados de los embarazos son excelentes en general, como de otros países con mayores problemas de morbilidad y mortalidad materna, que la presencia del covid-19 durante el embarazo aumenta el riesgo tanto para la madre como para el bebé», afirma Emily Smith, autora principal del estudio y profesora adjunta de salud mundial en la Universidad George Washington.

El estudio tiene algunas salvedades que pueden limitar la aplicabilidad de los resultados a las mujeres embarazadas en la era de la variante ómicron.

En primer lugar, los estudios se realizaron en una fase relativamente temprana de la pandemia, cuando la mayoría de la gente aún no estaba vacunada ni se había infectado previamente. Esto significa que las personas del estudio probablemente corrían un riesgo mayor no solo porque estaban embarazadas, sino también porque eran inmunológicamente ingenuas frente al virus, es decir, no tenían ninguna inmunidad preexistente que les ayudara a combatir las infecciones.

Desde entonces, muchas embarazadas se han vacunado o se han contagiado previamente por covid-19, o ambas. En la primera semana de enero, alrededor del 72% de las embarazadas de EE.UU. habían recibido el esquema inicial de vacunas contra el covid-19, y se calcula que alrededor del 95% de los estadounidenses ha tenido covid-19 al menos una vez, o se han vacunado contra él, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esto significa que es probable que tengan cierta memoria inmunitaria contra el virus que puede ayudar a protegerlos contra los resultados graves.

Sin embargo, esa memoria inmunitaria parece desvanecerse con el tiempo. Los datos de los CDC muestran que solo el 19% de las embarazadas ha recibido un refuerzo actualizado, lo que significa que muchas personas pueden no tener tanta protección contra el virus como creen.

La autora principal del estudio, Emily Smith, profesora adjunta de salud mundial en la Universidad George Washington, afirma que los resultados del estudio reflejan el riesgo de covid-19 y embarazo en personas no vacunadas.

Por desgracia, dice Smith, muchos países aún no tienen directrices claras que aconsejen la vacunación durante el embarazo. Y hay algunas partes del mundo, como China, que todavía tienen proporciones sustanciales de su población que nunca se han infectado.

La vacunación es vital

Para las personas que están tratando de sopesar los riesgos y beneficios de la vacunación contra el covid-19 durante el embarazo, Smith afirma que este estudio ayuda a inclinar la balanza firmemente del lado de la vacunación.

«Merece la pena protegerse durante el embarazo», afirma Smith.

Afirma que este estudio no analizó los beneficios de la vacunación durante el embarazo, pero que otros estudios sí lo han hecho, mostrando grandes disminuciones en el riesgo de muerte prenatal, partos prematuros y enfermedades graves o la muerte de la madre.

«Y esa es la historia complementaria», dijo Smith.

El Dr. Justin Lappen, director de la división de Medicina Maternofetal de la Clínica Cleveland, elogió el estudio y afirmó que sus hallazgos refuerzan y mejoran las investigaciones anteriores, que han descubierto que el covid-19 aumenta notablemente el riesgo de resultados graves para la madre y el bebé. No participó en el estudio.

Lappen afirma que los resultados ponen de relieve la importancia de prevenir y tratar el covid-19 en las embarazadas.

