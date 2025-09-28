Nueva remontada y liderato azulgrana en LaLiga de España: Barcelona derrota a la Real Sociedad 2-1

El Barcelona aprovecha la debacle del Real Madrid y alcanza el liderato tras remontar a la Real, que resistió con un Remiro estupendo hasta que compareció el genio de Rocafonda.

Pocos porteros pueden llevar con dignidad la zamarra de Arconada en la Real Sociedad. Remiro demostró que es digno de ella y le complicó la vida al Barcelona con unos paradones estratosféricos que le pusieron muy difícil el asalto del liderato. Los de Flick acribillaron la portería donostiarra a lo largo de todo el encuentro y no pudieron decidirlo hasta que compareció Lamine Yamal en la segunda parte. Un minuto tardó el genio de Rocafonda en desatascar el partido que el Barça acabó ganando por un 2-1 que no hace justicia al juego, pero que estuvo en el alero. El Barça vuelve a ser líder.

Los entrenadores, Flick incluido, van con mirada larga y eso a veces implica no decir siempre toda la verdad. Después de perjurar durante meses y el sábado también la cantinela de que “lo único que importa es el próximo partido y no pensamos en lo que viene”, en este caso el gran duelo del miércoles ante el París Saint-Germain, luego resulta que los hechos les desmienten. Mentirijillas asumidas, que luego ya se maquillarán a posteriori.

Pero que para recibir a la Real Sociedad, Flick prescindiera de entrada de Eric (que había sido titular siempre en Liga), de Cubarsí, de Olmo y de Ferran indicaba que parte de la estrategia se enfocaba de cara al miércoles. Y entre las novedades, Flick se jugó el órdago con Roony Bardghji en la delantera y, especialmente, con el juvenil Dro en la posición de mediapunta, que debutaba en partido oficial.

En la Real Sociedad, Sergio Francisco también rotaba poniendo el acento en un equipo de más contención dejando a Take Kubo, Carlos Soler y Brais de inicio en el banquillo, plan que cambiaría después. Además, en el calentamiento, Aramburu se lesionó y Odriozola tuvo que ser titular de emergencia, un jugador que no disputaba un partido desde el 30 de enero y que se enfrentaba a Rashford y que reapareció a lo grande donde no se le esperaba.

El lateral donostiarra adelantó a su equipo marcando el 0-1 llegando a tiempo a rematar la primera contra que una Real de resistencia logró armar gracias al siempre combativo Barrenetxea a la media hora de partido.

El gol del ex madridista fue un oasis en el monólogo absoluto del Barcelona en el que Remiro honró la zamarra de portero que lucía en homenaje a Luis Arconada. A los diez minutos ya había evitado el gol de Rashford con una mano de piedra, salvó incluso un gol en propia puerta de Zubeldia en una acrobacia inverosímil, que el propio central acabó de solventar sacando de cabeza sobre la línea de gol el posterior remate de Pedri y también se lució a disparo de un Bardghji, que fue de menos a más. En la segunda parte volvió a estar fabuloso en remates del inglés y de Olmo. Y cuando la Real se veía llegando al descanso, con la lengua fuera, con ventaja, de nuevo la potencia aérea del Barcelona a balón parado marcó la ley. En el octavo saque de esquina de los blaugrana en la primera parte .Koundé, al que le habían hecho un penalti clamoroso al tirarle del pelo en la jugada anterior, remató a gol el tenso centro de Rashford.

En la segunda parte, Flick dio entrada a Olmo por un Dro que cumplió con creces, pero el estadio, con una entrada de lujo, ya empezó a calentarse cuando al inicio del segundo tiempo salió a calentar Lamine Yamal.

Y al premio Kopa le bastó un minuto sobre el campo para desmontar la defensa txuri urdin, retratar a Sergio Gómez y poner un centro a Lewandowski, desaparecido hasta el momento, que suponía el tanto de la victoria y la conquista del liderato.

Cuando Sergio Francisco ya puso a los artistas, Kubo chutó al larguero, pero Lamine respondió con un gol anulado por un fuera de juego justísimo. Esta vez, los blaugrana supieron controlar los minutos finales y Lamine dejó claro que ha vuelto. Para ser el líder del líder.

Cambios

Dani Olmo (45′, Dro Fernández), Sergio Gómez (56′, Álvaro Odriozola), Takefusa Kubo (56′, Gonçalo Guedes), Lamine Yamal (57′, Roony Bardghji), Carlos Soler (65′, Beñat Turrientes), Brais Méndez (66′, Pablo Marín), Eric García (77′, Gerard Martín), Ferran Torres (77′, Marcus Rashford), Umar Sadiq (80′, Ander Barrenetxea), Marc Casadó (94′, Pedri)

Goles

0-1, 30′: Álvaro Odriozola, 1-1, 42′: Koundé, 2-1, 58′: Lewandowski

Tarjetas

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Arbitro VAR: Javier Iglesias Villanueva, José Luis Guzmán Mansilla

Zubeldia (16′,Amarilla), Koundé (81′,Amarilla), Caleta-Car (91′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS