Nueva presidenta de Perú no descarta elecciones anticipadas

En medio de la intensificación conmoción institucional en Perú tras la deposición por parte del Congreso del ahora expresidente Pedro Castillo y la designación en su lugar de Dina Boluarte; esto a través del mismo Parlamento al que, según sondeos, rechaza ampliamente la población por golpista y por provocar la crisis política, la nueva mandataria señaló este viernes a la prensa que sí existe posibilidad de adelantar comicios. Un cambio radical de postura a la que tuvo dos días antes al juramentarse, cuando aseguró que pretendía terminar como jefa de Estado el período constitucional para el que fue electo Castillo.

Y es que el pasado jueves, durante la primera jornada de Boluarte en el cargo, en Lima; capital de ese país andino, hubo manifestaciones y protestas callejeras exigiendo nuevas elecciones y el cierre del Parlamento, así como llamados desde partidos políticos que denuncian que el «gobierno de amplia base» que la nueva mandataria dijo que instauraría es sólo un eufemismo para no admitir que la derecha antidemocrática y racista, como señaló Nuevo Perú a la mayoría parlamentaria que vacó a Castillo, tenga control total de el Legislativo y el Ejecutivo, mientras que otras bancadas señalaron la inestabilidad de seguir gobernando con el mismo Congreso al que la ciudadanía, no sólo no respalda, sino que repudia contundentemente.

Boluarte declaró a la prensa que si bien ella asumió al frente del país hasta el 2026 «si la sociedad lo pide y si la situación lo amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas políticas y democráticas del Legislativo; tanto de derecha como de izquierda».

«Nos sentaremos a conversar”, dijo.

Con información de: UN