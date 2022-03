¡Nueva oferta del PSG a Mbappé!

El cuadro parisino le ha propuesto una extensión de contrato de dos años a cambio de 50 millones de euros netos por temporada y una prima suculenta por renovar.

El PSG no va a rendirse tan pronto con Mbappé, a quien quiere retener a cualquier precio. Explica el diario Le Parisien que el cuadro parisino le ha puesto sobre la mesa otra suculenta oferta que sirva para enterrar o al menos aplazar su sueño de irse al Real Madrid este verano. Según esta información, el emir de Qatar habría ofrecido al jugador un contrato de dos temporadas a razón de 50 millones de euros netos por año, números a los que no llegaría Florentino Pérez.

Además, si el francés decide quedarse en el PSG, vería recompensada su fidelidad con una prima estimada alrededor de 100 millones de euros. Una cifra astronómica que tiene por objetivo convencer a Mbappé de que su lugar está en París y no en Madrid. Sus últimas palabras tras ganar al Saint-Étienne, en las que mostró ilusión por alcanzar a Cavani como máximo artillero de la historia del PSG, son otra de las razones que invitan al optimismo en el Parque de los Príncipes.

Más que al reclamo crematístico, la gente se aferra a esa muestra de cariño y de compromiso de Kylian para creer que su futuro aún puede estar ligado al cuadro de la capital francesa: “Siempre he querido hacer historia. ¿Superar a Edinson? Es algo que me hace ilusión, pero ya se verá…”, aseguró el fin de semana pasado, consciente que para que ese registro sea propiedad suya tendría que quedarse como mínimo un año más en el PSG.

Fayza Lamari, la madre de Mbappé y la que lleva la comunicación de su hijo, ha dejado siempre una puerta abierta a que pueda seguir en el club. A finales de 2021, después de que el internacional francés reconociera su frustración por no haberse podido ir al Real Madrid en agosto del año pasado, aseguró que estaban en conversaciones con el PSG y con predisposición a alargar su etapa en París siempre que se tratase de un contrato cortoplacista.

A pesar de que Leonardo reconoció tiempo después que la relación entre ambas partes no estaba en su mejor etapa, el contacto nunca se ha perdido. Mbappé tiene un gran respeto por el equipo de su infancia y no quiere irse de malas formas y entre abucheos. Esta propuesta le permitiría seguir dos años más y cerrar su etapa en el PSG después de los Juegos Olímpicos en 2024, precisamente con sede en París, donde quiere ser el gran abanderado de Francia.

Mbappé ha subrayado en más de una ocasión que no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro. No quiere precipitarse ni descentrarse en un tramo de la temporada en la que todas las expectativas están puestas en la Champions. En cualquier caso, renovar no depende exclusivamente de la oferta económica. Kylian necesita más: sentirse querido y, más importante aún, que el club le reconozca como el principal activo pese a contar también con Messi y Neymar.

