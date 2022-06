Nueva encuesta del CNC muestra que Gustavo Petro ganaría la segunda vuelta presidencial en Colombia

A casi dos semanas de la jornada electoral, una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana muestra que el izquierdista Gustavo Petro ganaría en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 44,9% de los votos, frente a un 41% del populista Rodolfo Hernández.

La encuesta, que consultó presencialmente a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, revela que un 9,4% de los encuestados no han definido su voto (No Sabe – No Responde), mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7% dijo que no votaría por ninguno de los candidatos.

El margen de error de la muestra es de 2,1%.

Otra encuesta anterior del CNC, esta para el noticiero CM&, mostraba un empate técnico, pero ubicaba a Hernández en un 41% de intención de voto y a Petro con el 39%. Esta muestra consultó telefónicamente a 1.200 personas.

Además, una encuesta tipo tracking, de la FM, ponía a Hernández con una intención de voto de 50,4%, por encima de Gustavo Petro, con un 45,6%.

Por su parte, una medición de la encuestadora GAD3 para RCN, ubicaba a Rodolfo Hernández con un 52,3% en la intención de voto y a Gustavo Petro con 45,1%.

Con información de El Universal