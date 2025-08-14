Nueva arremetida contra la prensa en Marcha de Jubilados: Detienen a dos reporteras en Buenos Aires, Argentina

La policía argentina reprimió la Marcha de Jubilados con gases lacrimógenos, dejando más de 20 heridos.

Otra nueva arremetida contra la prensa y los jubilados tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, después de que la policía, rectorada por Patricia Bullrich, reprimiera a quienes se movilizaban en la Marcha de los Jubilados.

En este sentido, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), declaró que la Policía de la Ciudad detuvo a Jazmín Orellana y Camila Rey, quienes estaban trabajando con sus cámaras para registrar las manifestaciones en la zona del Congreso.

“Exigimos su inmediata liberación y repudiamos un nuevo ensañamiento con la prensa que cubre las protestas”, señalaron, mientras que vale la pena recordar que las reporteras fueron detenidas a una semana de que el fotógrafo Rodrigo Abd fuera severamente golpeado frente al Congreso el miércoles pasado por la policía bonaerense.

Los trabajadores del Garrahan, blanco también de este Gobierno, estuvieron en la jornada en medio del paro de 24 horas y de las acciones previstas, tanto en la Casa Presidencial como en el Senado para reclamar por la salud pública.

Los jubilados exigen un aumento y repudian los vetos presidenciales, al tiempo que los trabajadores de salud piden la aprobación de la emergencia pediátrica y un aumento salarial.

La Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos a los jubilados, universitarios y profesionales de la salud el miércoles pasado, dejando más de 20 heridos.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur