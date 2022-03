Novak Djokovic no jugará en Indian Wells: Estados Unidos no le deja entrar sin estar vacunado

El serbio había entrado inicialmente en la lista pero se ha quedado fuera, según él mismo ha contado.

Leer Tambien: Prospecto Venezolano de los Gigantes de San Francisco quiere ser mejor que Ronald Acuña Jr.

Navak Djokovic no disputará finalmente el Masters 1000 de Indian Wells según ha anunciado el jugador serbio en las redes sociales, por no haber sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

«Aunque estaba automáticamente en la lista del sorteo de Indian Wells y Miami sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no van a cambiar, así que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos», indicó el tenista serbio que no pudo disputar ya el Abierto de Australia por no estar vacunado.

Post de Djokovic anunciando que no juega en Indian Wells



El nombre del serbio Novak Djokovic, número 2 del ránking mundial, formó parte del sorteo del cuadro principal del Masters 1.000 de Indian Wells, pese a que todavía se desconocía si el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, podría entrar en Estados Unidos.

20minutos.com