«Nos tienen descuidados»: Habitantes de Ruezga Sur piden atención en servicios públicos

Este miércoles, habitantes del sector Ruezga Sur, exigieron cumplimiento en servicios del aseo urbano y que se establezcan horarios en el Plan de Administración de Carga en esta zona.

Félix Palmera, vecino del sector, denunció que la empresa que presta asistencia a la recolección del Aseo Urbano no pasa con la frecuencia que debería pasar en esa zona, «en materia de los servicios acá de verdad nos tienen descuidado, por ejemplo el aseo no pasa cuando deberia pasar normalmente, el trato que ellos tenían era de pasar lunes, miércoles y sábado pero no están cumpliendo, manifestó.

Así mismo, Palmera expresó su queja en cuanto a la administración de carga eléctrica y exigió que se cumpla con la programación implementada, ya que de esa manera las personas podrán planificar sus actividades diarias, «la luz se nos va todos los días, algunos dias en la noche y otros en el día, pero no hay un horario específico en la que uno pueda estar prevenido» aclaró.

Por este motivo, habitantes de esta comunidad le hacen un llamado a las autoridades con competencia en estas instancias, para que se advoquen a solventar y a mejorar la problematica lo más pronto posible.

