“Nos duele lo ocurrido en Cumanacoa”: Ronny Díaz de Soluciones Para Venezuela

El coordinar en Lara del partido «Soluciones Para Venezuela«, Ronny Diaz, se refirio a los lamentables hechos ocurridos en la población de Cumanacoa, estado Sucre, donde parte del pueblo salio a protestar por la especulación de los precios en los productos de primera necesidad.

Comunicado:

Nos duele los hechos ocurridos en Cumanacoa, Estado Sucre, nos duele que se hayan cometidos injusticias con modestos comerciantes, los cuales también son víctimas inocentes de los efectos de la situación .

Tenemos que darnos cuenta que está situación es grave, como dirigentes políticos tenemos una responsabilidad muy alta y sumamente importante: el de llegarle al pueblo para encauzar sus sentimientos hacia una actitud cívica, hacia la protesta ordenada, hacia la presencia de las leyes y Constitución.

Para eso es necesario que se sienta la angustia de una hora difícil que está experimentando Venezuela. Es necesario que él PUEBLO sienta que sus dolores, sus anhelos, sus sufrimientos, sus necesidades son atendidas, que tenga la idea que las autoridades no son indiferentes ante sus reclamos; que sus planteamiento se atienden y se oyen.

Nuestro llamado a todos los sectores del país, especialmente a los sectores populares que abandones una posición de violencia, pero indudablemente nuestro mensaje caería en el vacío, si no hiciéramos el esfuerzo de hacernos intérpretes de sus inquietudes y motivaciones. No las motivaciones de los que quieren aprovechar pescando en río revuelto, si no las motivaciones de la gente que irreflexivamente, pero desbordando lo que tienen dentro de sí, han realizado estos hechos de violencia y saqueo en Cumanacoa.

Vamos a enfrentar la situación. Pero enfrentar la situación requiere el esfuerzo de todos. Sería un error patriótico de la oposición poner contra la pared al Gobierno, yo estoy convencido que tenemos que pedirle reflexión al pueblo, a todos los sectores; tenemos que pedirle reflexión también al Gobierno, creo que en este momento Venezuela espera mucho de sus dirigencia política, de sus dirigencia empresarial.

Vamos hacer un esfuerzo para que acontecimientos como los registrados ayer no se vuelvan a repetir.

Ronny Díaz

SOLUCIONES PARA VENEZUELA (Lara).