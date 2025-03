«¡No somos camellos!» Habitantes de El Japón II claman por suministro de agua

“¡No somos camellos!” claman los vecinos de la comunidad de El Japón II, en la parroquia Concepción del municipio Iribarren, quienes enfrentan una creciente crisis de suministro de agua que se ha vuelto insostenible desde el sábado de carnaval.

Nelly Freitez, vecina del sector, compartió su frustración sobre la situación actual: “La problemática con el agua es cada día peor. Nos toca el agua los sábados, domingos, martes y jueves, pero prácticamente no llega”, expresó Freites.

Según sus declaraciones, cuando finalmente reciben el servicio, este dura solo una o dos horas, lo que ha llevado a la comunidad a sentirse desesperada. “Ya estamos cansados, no somos camellos, necesitamos agua”, añadió.

Freitez también mencionó que, a pesar de haber realizado múltiples llamadas a las autoridades competentes, no han recibido la atención necesaria. “Les pido a Hidrolara que pongan carta en el asunto, porque no es posible que aquí haya personas de la tercera edad y menores de edad que necesiten agua, y no nos la sueltan cuando deben”, enfatizó.

La vecina destacó que la dirección exacta del sector es calle 40 con avenida Venezuela, donde la situación se ha vuelto crítica. “Han reparado algunos botes de agua, pero eso no ha solucionado el problema de suministro”, concluyó Freitez.

La falta de agua en El Japón II es un llamado urgente a las autoridades para que tomen acción inmediata y garanticen el acceso a este recurso vital para todos los residentes, especialmente aquellos más vulnerables. La comunidad espera respuestas rápidas y efectivas para resolver esta problemática que afecta su calidad de vida.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto