Recalcó que aquellos que pidieron sanciones contra el país no deben sorprenderse de la interpelación

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró que aquellos precandidatos de la oposición que están inhabilitados políticamente no podrán participar en las elecciones presidenciales de 2024. “No se vistan, que no van”, dijo este miércoles en su programa “Con el Mazo Dando”.

“El que está inhabilitado, está inhabilitado”, insistió. “Si está inhabilitado o inhabilitada no estés planchando. No la van a dejar entrar. No le van a permitir que se inscriba. Por eso ves que Capriles está recogiendo plata; se olvidó de hacer campaña, está buscando plata”, dijo Cabello.

“No se vistan, que no van” Diosdado Cabello Rondón

“Yo le voy a dar un consejo a la oposición: mientras más candidatos, mejor”, señaló el líder de la tolda roja. “Según las reglas de la tiranía tú estás inhabilitada”, subrayó, refiriéndose a la aspirante opositora, María Corina Machado.

Diosdado Cabello: El Pueblo tiene derecho a interpelar a quienes pidieron sanciones #UnidosConBolívarYChávezhttps://t.co/jnUop85toH — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) July 27, 2023

Por otra parte, recalcó que aquellos que pidieron sanciones contra el país no deben sorprenderse de la interpelación.

Con información de Globovisión