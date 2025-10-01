¡No se dejen fregar! La «Tasa Binance» no es oficial

La supuesta «tasa Binance» que circula en Venezuela, es una referencia no oficial, ya que la única tasa legal es la del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta tasa no oficial se basa en el valor del USDT (Tether), una criptomoneda diseñada para valer lo mismo que el dólar (1 USD=1 USDT). Sin embargo, en el mercado venezolano, esta paridad se rompe porque el dólar físico tiene un valor significativamente menor que el USDT, perdiendo valor al intentar convertirlo.

La razón de esto es la dinámica del mercado P2P (Peer-to-Peer), donde factores como los márgenes de los vendedores, los costos de la doble conversión (dólar a bolívares y luego a USDT) y las comisiones implícitas hacen que, en la práctica, un billete de 1 USD se cambie a un rango de solo 0.60 a 0.86 USDT.

Según fuentes como el economista Juan Blanco Bracamonte, fundador de BitDataVzla, la tasa del Binance es una creación o invención sin base oficial. Tras la desaparición de otros marcadores como «Monitor Dólar», la única tasa oficial de referencia para la divisa en el país es la del Banco Central de Venezuela (BCV). Por lo tanto, cualquier comerciante que decida cobrar usando una «tasa Binance» para transacciones en bolívares, debería, en rigor, aceptar el pago en la criptomoneda USDT.

USDT y USD: Una paridad rota en el Contexto Venezolano

Es crucial entender que la tasa de Binance se refiere al USDT (Tether), un token digital que, si bien está diseñado para estar atado al dólar (1 USD=1 USDT), no es el dólar físico. Fuera de Venezuela y en grandes exchanges internacionales, esta paridad se cumple casi a la perfección, con comisiones mínimas.

Sin embargo, en el mercado venezolano, esta paridad se rompe. La gente se aprovecha de la falta de una referencia paralela clara para equiparar el USD físico con el USDT. En la práctica, un billete de $1 no se traduce en 1 USDT al cambiarlo dentro del país. De hecho, intentar vender un billete de alta denominación (100 dólares) a la tasa más alta del mercado paralelo, puede generar una pérdida de valor de entre un 20% y un 30% al compararlo con la tasa USDT local.

Fricciones en el mercado P2P: Por qué el USDT se «Encarga»

La principal razón por la que el USDT es «más caro» que el dólar físico en Venezuela se debe a las fricciones del mercado y los costos de la conversión. La mayoría de los venezolanos accede a USDT a través de plataformas P2P (Peer-to-Peer), como la que ofrece Binance, donde el precio se rige por la oferta y la demanda local, sumando varios costos:

Márgenes del Anunciante (Spread): Los vendedores de USDT en P2P añaden un margen (spread) a su precio para cubrir riesgos, comisiones y la rentabilidad deseada, lo que eleva el costo final.



Conversión Físico a Digital: Convertir un dólar en efectivo a USDT es un proceso de dos pasos: primero, vender el dólar por bolívares a una tasa baja; y segundo, usar esos bolívares para comprar USDT a una tasa alta. En cada paso se pierde valor.

Comisiones Implícitas: Existen tarifas «ocultas» o primas por métodos de pago específicos, además de las diferencias entre los precios de compra y venta.

Este conjunto de factores, provoca que, en condiciones favorables, 1 USD físico se convierta en aproximadamente 0.86 USDT (una pérdida del 14%), y en escenarios menos convenientes, un dólar pueda valer tan solo 0.61 USDT (casi 40% de pérdida). En resumen, el valor relativo real de un billete de $1 en el mercado venezolano, se ubica comúnmente en un rango de 0.60 a 0.86 USDT. Sin embargo, los comerciantes en estos momentos se están guiando por las fluctuaciones del Binance, que no es oficial.

