¡No se calló nada! Juan Vené volvió a hablar sobre David Ortiz y el HOF

El periodista venezolano Juan Vené volvió a hablar sobre el dominicano David Ortiz y su ingreso al HOF.

En efecto, el famoso escritor venezolano Juan Vené, quien ha fijado su postura de no votar por el Big Papi para el Salón de la Famna, a través de su columna de béisbol ha hecho una serie de consideraciones sobre lo acontecido con Ortiz y un periodista de Boston.

A continuación el texto de la columna de Vené:

“Si uno no vota por David Ortiz para el Hall de la Fama, merece de su boca (que no de su cabeza), el calificativo de idiota.

Fue lo que dijo del respetado compañero de “The Boston Globe”, Dan Shaughnessy. Y uso la traducción más decente, porque su frase fue, “he´s an a-hole”, mucho más vulgar. Pero Dan no le niega su voto por eso, sino porque en 2003 apareció David en la lista de consumidores de esterorides y todavía en 2010 lo consideraban en esas andanzas. No ha dicho nada Shaughnessy del escándalo en Dominicana cuando tirotearon a Ortiz, ni sobre la sospechosa muerte de quien lo hirió…”

Todo parece indicar que veremos ingresar al Big Papi en el templo de los inmortales en Cooperstown, pero en el camino habrán uno que otro periodista que fije su postura sobre el ingreso del Big Papi para el HOF, pero lo importante es que exista el respeto para las posturas de los trabajadores.

elfildeo.com