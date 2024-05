“No queremos ir a un asilo”: Pareja de abuelos hacen un llamado para hacer valer sus derechos

Michele y Gennarina Coletta, son una pareja de la tercera edad residenciados en el estado Lara, desde hace más de 6 décadas, hoy se encuentran en una situación en la que dos de sus tres hijos al parecer buscan ‘quedarse’ con los bienes patrimoniales que construyeron con esfuerzo a lo largo de su vida.

Los esposos Coletta tienen más de 60 años residenciados en la ciudad de Barquisimeto, luego de llegar de su natal Italia, buscando nuevas oportunidades en suelo venezolano. Producto de su trabajo y constancia lograron construir un patrimonio, del cual fueron utilizados en la crianza y educación de sus tres hijos, Antonio, Angelo y Liliana.

Desde hace más de tres años se encuentran sumergidos en un proceso legal y temen por su integridad física y el de su hija, puesto que dos de sus hijos (quienes no están en el país) a través de procesos judiciales, buscan quedarse con su patrimonio, haciéndose valer de presuntos ‘informes fraudulentos’ en los cuales señalan que los señores Coletta no están aptos para su cuidado.

“Están intentando un acto legal para quitarnos los bienes a pesar que nosotros le hemos dado todo el cariño, afecto y ayudado económicamente los hemos ayudado en todo, Nosotros no queremos ir a un asilo porque nos sentimos capacitados de administrar el poco patrimonio que tenemos”. manifestó Michele Coletta en un audiovisual.

En este contexto, su abogado Manuel De Oleveira, se ascercó a la sede de Noticias Barquisimeto, el cual fue recibido por el equipo reporteril para denunciar públicamente que estas personas ‘están aplicando procedimientos civiles por una interdicción civil, para dejarlos incapacitados’, cuando esto es todo lo contrario. “Ellos están en toda su capacidad cognitiva para seguir manteniéndose por su cuenta y no necesitan de ningún tutor”. Aclaró el defensor.

El abogado manifiesta que esta situación inició en el año 2021 y ya han salido diferentes sentencias ‘a favor de los señores Coletta’ en los que no es necesaria una ‘tutoria‘, “aún así los representantes legales de sus hijos Angelo y Antonio han iniciado un procedimiento en apelación, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, a que se reponga la causa por el Tribunal Accidental y lance una nueva sentencia en contra de los señores Coletta dándole la tutoria a esa persona que está fuera del país”.

El defensor de los abuelos Coletta, señala que ‘se están violentando’ los derechos constitucionales, “el debido proceso ha estado viciado, solicitamos al Fiscal General de la República Tarek William Saab, que se hagan las respectivas investigaciones”, enfatiza en las medidas de seguridad, ya que sus representados ‘temen por su integridad’, y se encuentran tenemerosos, “están constantemente amenazados, no pueden salir de sus casas por estas intimidaciones y violencias tanto psicológicas como verbal de sus hijos”.

Manuel De Oleveira, indicó que estarán llevandose a cabo otros procedimientos que van a favorecer a la defensa de los Coletta, “queremos hacer público esas amenazas y los vicios que hay dentro de los Tribunales en contra de los señores cuando en ningún momento están inhabilitados”.

Esta pareja de abuelitos solo quieren continuar viviendo en paz, luego de haberle dado una buena crianza y educación a sus hijos, ‘ellos solo se quieren quedar con los bienes patrimoniales’, Oliveira, refiere que existe una sentencia por parte del Tribunal Accidental en el que es nombrado como tutor al señor Antonio Coletta, “aún así él no se ha venido a juramentar y sus representantes legales han querido forjar o hacer actividad de la tutoria cuando eso es personal. En caso de que hubiese sido firme o no, el señor Antonio Coletta debería solo la potestad de crianza más no de los bienes patrimoniales de los Señores Coletta”.

El señor Michele Coletta, le hace un llamado al Fiscal General Tarek William Saab, para que les ayude en su caso y sea investigado exhaustivamente este procedimiento, además que su hija Liliana tiene más de 15 años al cuidado de sus padres.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto