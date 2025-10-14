«No nos fugamos»: Kelly Montañas y Paola Yépez rompen el silencio sobre el accidente de moto y denuncian acoso

Kelly Montañas y Paola Yépez, involucradas en un accidente con una motocicleta en la calle 57 con Fuerzas Armadas, han roto el silencio para defenderse de las acusaciones de «fuga» tras la publicación de un video.

El incidente ocurrió cuando una motocicleta, conducida por una menor de edad, impactó con el vehículo de Montañas. La versión de las jóvenes busca aclarar los hechos, negar haber evadido su responsabilidad y denunciar presiones posteriores por parte de la parte afectada.

Ambas mujeres, especialmente Paola Yépez, niegan rotundamente haberse dado a la fuga. Argumentan que continuaron la marcha tras el impacto debido al temor por su seguridad, ya que había «muchos motorizados alrededor» que las persiguieron.

Kelly Montañas y Paola Yépez rompen el silencio sobre el accidente de moto y denuncian acoso

Daños al vehículo propio

Kelly Montañas afirma que en ningún momento se negó a asumir su responsabilidad. Señala que fue perseguida y se le exigió el pago de $500, pero ella se ofreció a «llevar la motocicleta» para su reparación, lo que considera una muestra de su disposición.

Montañas destaca que su vehículo también sufrió daños considerables (neumático pinchado y puerta averiada), lo que implica una doble afectación en el percance.

Afectados acudieron a Somos Tv

Motivo de no llamar a tránsito



Según las jóvenes, la decisión de no contactar a las autoridades de tránsito fue a petición del conductor de la moto, quien alegó que no quería la intervención policial porque andaba con una mujer menor de edad. «A petición del conductor de la moto, quien andaba con una mujer menor de edad, no se llamó a transito». recalca Paola Yépez, por ello, llegaron a un acuerdo con un abogado para la reparación de la moto. No obstante, denuncian estar siendo «amedrentadas para que paguemos una moto de agencia.»

Fotos de los autos involucrados:

A raíz de lo anterior, indican que llegaron a un acuerdo con un abogado para la reparación de la moto, y que actualmente se están «haciendo cargo de arreglar la moto». No obstante, denuncian estar siendo «amedrentadas para que paguemos una moto de agencia», reforzando la sensación de abuso de su condición de «dos mujeres solas».

Explican que la presencia de un funcionario policial en el lugar se debió a su necesidad de auxilio, pues estaban «muy asustadas» y la gente estaba «muy alzada».

Responsabilidad de los actos

Afirman haber asumido la responsabilidad de los daños de la motocicleta (que sufrieron daños menores según ellas, pero que les exigen el pago de una nueva moto de agencia) y explican que el acuerdo se hizo por fuera de las autoridades de tránsito a petición del conductor de la moto.

Las jóvenes denuncian ser víctimas de una magnificación injusta de la situación y de estar siendo acosadas y presionadas para un pago desproporcionado.

Alegan que no sufrió mayor daño la moto

