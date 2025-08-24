No los derrota nadie: Sovereignty y el jinete Larense Junior Alvarado se llenaron de gloria en el Travers Stakes en Saratoga Springs, Nueva York

Es el favorito a ganar la Breeders’ Cup Classic (Grado I) del sábado 1° de noviembre en Del Mar.

Otra victoria de Grado I en este año para Junior Alvarado y Sovereignty, que este sábado ganó y por amplio margen en el Travers Stakes (G1) en la arena de Saratoga Race Course en Saratoga Springs, Nueva York.

En segundo lugar terminó Bracket Buster; tecero Magnitude que fue la velocidad al inicio de la justa; seguido por McAfee; y Strategic Focus cerró el podio. Por su parte, el ejemplar montado por el criollo concluyó la carrera en tiempo de 2:00.84 para los 2.000 metros.

La carrera se disputó a una distancia de 1 1/4 milla y convierte al potro presentado por William «Bill» Mott; que ya tiene victorias en Fountain of Youth, el Kentucky Derby, el Belmont Stakes y Jim Dandy Stakes, en el favorito para ganar la Breeders’ Cup Classic (Grado I) del sábado 01 de noviembre en Del Mar, California.

De esta forma, Junior Alvarado se convierte en el tercer jinete criollo en ganar el Travers Stakes, luego de que Javier Castellano lo hiciera en siete oportunidades (récord en victorias en la selectiva) y Ramón Alfredo Domínguez, quien se alzó en la edición de 2012 con Alpha, año en que llegó igualado en la primera posición con Golden Ticket con el jinete David Cohen.

Fue también el primer Travers Stakes para el trainer Bill Mott. Al mismo tiempo, Godolphin Racing, que es el grupo propietario de Sovereignty obtiene su tecer triunfo en la justa (2012, 2021, y 2025).

