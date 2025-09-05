“No le tengan asco a nada”: La vocación de un plomero que dignifica un oficio subestimado

En un oficio tan esencial como a menudo subestimado, Armando Reyes se ha forjado una carrera de más de 25 años. Destapando cañerías, tanquillas y desagües, este plomero barquisimetano ha convertido la necesidad de resolver problemas ajenos en una vocación que lo define por su seriedad, responsabilidad y un trato humano que lo diferencia.

Armando confiesa que su camino en la plomería empezó casi por casualidad. Observando a un maestro, se sintió atraído por el oficio. «Uno se va desarrollando viendo al maestro, a medida que el lo va haciendo uno va aprendiendo», relata. Fue la oportunidad de trabajar en un apartamento, instalando tuberías completas, lo que le permitió afianzar sus conocimientos y descubrir un talento que hoy es su sustento.

Su primer gran reto fue poner a funcionar una planta industrial, un trabajo de gran envergadura que lo preparó para los desafíos del día a día. Con su guaya eléctrica e industrial, Armando resuelve emergencias comunes como lavaplatos tapados por restos de comida, desagües de bañeras con jabón o cabellos, y tanquillas llenas de grasa, especialmente en restaurantes. «La gente no tiene la cultura de limpiar o recoger la basura y eso se queda en las tuberías», explica.

Para este experto, lo más gratificante de su trabajo es la oportunidad de conocer a nuevas personas y brindar un servicio que les soluciona un problema urgente. «La gente le agarra aprecio porque uno le solucionó un problema y se hace una nueva amistad», comenta con una sonrisa.

El trabajo de plomería es exigente, por lo que Armando aconseja a los jóvenes que quieran dedicarse a este oficio que «no le tengan asco a nada». Su día a día se rige por las llamadas de los clientes, atendiendo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m., e incluso los fines de semana, adaptándose a las emergencias de las personas.

Con la experiencia, Armando ha aprendido que el precio de sus servicios es flexible y depende del tipo de trabajo y la complejidad, ofreciendo un servicio justo. «Si tienes cuatro o cinco puntos, puede ser que yo tenga un combo y te rebaje el precio», explica.

Con su tarjeta de presentación en mano, Armando Reyes se diferencia del resto por la percepción que tienen sus clientes sobre su trabajo: un servicio profesional, limpio y eficiente. Si necesitas de sus servicios, puedes contactarlo a través de los números 0424-5650672 y 0426-2016555, o ubicarlo en la carrera 24 entre calles 27 y 28 de Barquisimeto.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto