“No hay plata para la tubería” es la respuesta que reciben vecinos del sector San Juan

Vecinos del sector San Juan, en el centro de Barquisimeto denuncian trabajos inconclusos de la hidrológica del estado.

Jesús Crespo, habitante de la carrera 17 entre calles 34 y 35 manifestó al equipo reporteril de Noticias Barquisimeto, que desde hace 6 años aproximadamente presentan un colapso de cloacas.

Trabajo que Hidrolara ha inspeccionado en reiteradas oportunidades, pero sin solucionar la problemática. Esto ha causado que el pavimento en la esquina de la calle 34 se haya erosionando, volviendola intransitable para quienes pasan por esta concurrida vialidad. “El primer año cuando se originó el colapso de la tubería principal una cuadrilla de la hidrológica se acercó, y destapó pero desafortunadamente un vehículo que pasaba por aquí atropelló a un trabajador, gracias a Dios no pasó a mayores, pero recogieron sus macundales y no volvieron hasta el sol de hoy”, expresó Crespo.

Asimismo, relata que desde hace 3 años va todos los martes a las oficinas de Hidrolara para denunciar, pero solo le toman los reportes.

En la última inspección que realizó la hidrológica, divisaron que en la cuadra contigua no hay un tramo de la tubería que recolecta las aguas residuales. “Lo que me dijeron en la última visita es que no hay real para comprar la tubería. Ya no encontramos que hacer, no podemos seguir así”. Puntualizó Crespo.

Asimismo, señaló que le sugirieron acudir con el alcalde para que les done el tramo de tubería que necesitan para culminar el trabajo.

Está situación se ha agravado al punto de presentar problemas respiratorios e infecciones. Crespo le hace un llamado a la primera autoridad del municipio Iribarren, para que les ayude con la compra de la tubería, ya que los vecinos no cuentan con los recursos para costearla.

Es importante señalar que el equipo de Noticias Barquisimeto ha reseñado la denuncia de los habitantes del Sector San Juan es diferente oportunidades.

