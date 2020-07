No botes tus equipos: Vuelve CANTV satelital este 2020 + todo lo que debes saber

El gobierno nacional ya está trabajando para restituir el servicio de CANTV satelital este año 2020.

El pasado 13 de marzo, el Satélite Simón Bolívar dejo de funcionar. Una de las consecuencias fue la salida del aire de CANTV Satelital, la empresa de DTH (Direct-To-Home) gestionada por el gobierno de Venezuela.

CANTV Satelital era, para junio 2019, el tercer proveedor de TV por suscripción del país, con poco más de 400.000 afiliados que quedaron sin servicio tras la desaparicion del satelite Venesat-1.

Con la salida de DirecTV en mayo de 2019, a esos 400.000 suscriptores se le unieron los 2 millones y algo mas de DirecTV. Entre 10 y 11 millones de venezolanos (aprox. 41% de la población) perdieron su servicio de television por suscripción. Allí fue cuando arrancaron los motores a funcionar.

El SIBCI (Sistema Bolivariano de Comunicación e Información) se activó a subir paquetes de TV: primero en los satelitel Intelsat (14 y 35e) y luego en el ArSat2 (satélite argentino). Sin embargo, se apuntaba más al proyecto TDA (Televisión Digital Abierta) como alternativa.

El viernes 3 de julio, CANTV subió un paquete llamado CANTV Mux (DHT) a otro satélite, el Star One C4 en la banda Ku. Este paquete sí es un paquete de una compañía de TV por suscripción. Tiene canales nacionales e internacionales -de toda índole-.

¿Cuál es la ventaja del Star One? Pocos satélites tenían la cobertura de posición -no muy común- del Simón Bolívar, en 78°W. Por eso SIBCI pudo haber estado probando con el ArSat2, que estaba a 81°W. El Star One C4 está a 70°W, pero una corrección de huella lo pone en línea.

Eso quiere decir que las antenas -ya instaladas- de CANTV Satelital (con el deco de CANTV que ya tienen 400.000 hogares) se tendrían que mover poco o nada para recibir las señales.

Este movimiento y reactivación haría de CANTV la segunda operadora de TV por suscripción más grande del país, y la que tendría mayor upside: su producto es básicamente igual en cobertura satelital al que tenía DirecTV en Venezuela.

Entonces, ¿Qué se debe hacer para ver de nuevo los canales de CANTV satelital?

Tener tus equipos funcionales y en buen estado (Antena con «foco» o LNB, decodificador, cable coaxial, tarjeta y control remoto)

Alinear o redireccionar tu antena de CANTV satelital hacia el satélite Star One C4 ubicado en la posición orbital 70 grados W (aproximadamente unos 20 grados hacia la izquierda de la posición que solía tener con el satélite Simon Bolivar) y ajustar un par de grados hacia «arriba» la elevación.

Tener tu tarjeta de CANTV (la que va dentro del decodificador) funcional y activa, preferiblemente con saldo positivo.

Una vez que se haya recibido señal del nuevo satelite, cambiar la configuracion del Decodificador para que realice una busqueda automatica del la nueva señal y sintonice los canales.

Quizas algunos modelos de decodificador tendrán que someterse a una actualización de software antes de poder restaurar el servicio con el nuevo satélite, pero habrá que esperar las instrucciones emitidas por el gobierno nacional y en caso de no poder hacerlo cada persona por sus propios medios, contar con la ayuda de un técnico especialista en la materia.

