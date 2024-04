¡No aguantan!: Más de 4 horas diarias duran los barquisimetanos sin servicio eléctrico

De 4 a 6 horas es el promedio de tiempo que duran las familias barquisimetanas sin el servicio eléctrico día tras día, lo que representa un dolor de cabeza para si mismos.

Esto se pudo constatar en una consulta realizada por el equipo de Noticias Barquisimeto, dónde los transeúntes que recorrían las calles del centro, señalaron su descontento por tal situación.

“No, esto es insoportable por el calor, uno dura horas así” declaró una señora, otra de las impresiones recogidas explica que: “Se me va un día si y otro día no, así sucesivamente por 4 horas, no me afecta si se va en la mañana porque trabajo, pero en la noche es horrible”.

Una chica, menciona que es manicurita en los cerrajones, y los constantes cortes de luz le afectan su trabajo: “Hay veces que estoy en una sesión de uñas y derrepente ‘pum’ se me va la luz y quedo a mitad de camino”, indicó.

Entre tanto, un joven oriundo del estado Trujillo, indicó que en su ciudad, los cortes son más prolongados, con un aproximado de 8 horas al día sin el servicio eléctrico.

Ante tal circunstancia, los consultados esperan que pronto las autoridades resuelvan la situación, o al menos que la cantidad de horas sin luz disminuya, pues a la mayoría les afecta tanto en su hogar como en su trabajo.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto