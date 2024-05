¡No aguantan la marea fétida! Habitantes de la Urb. Eligio Macías Mujica piden a gritos ayuda por colapso de cloacas

El fuerte y apestoso olor a cloacas se ha convertido en una molestia diaria para los habitantes de la Urbanización Eligio Macías Mujica que ya no soportan este colapso en los alrededores de la zona, haciendo consecutivamente un llamado a las autoridades con el objetivo de brindar una solución a la problemática.

La comunidad, que se encuentra ubicada en la Avenida 3, específicamente en las veredas cinco, seis y siete del sector dos de la ciudad de Barquisimeto, han reportado a HidroLara en varias ocasiones sobre este abundante colapso que, con el pasar del tiempo, se ha ido agrandado en la localización, hasta el punto de afectar el bienestar de los residentes.

Ante la situación, Raúl García, vecino de la urbanización, resaltó a Noticias Barquisimeto mediante una llamada telefónica que esta denuncia ha estado presente en la entidad hidrológica desde hace más de 6 años.

‘‘Son exactamente 6 años y 8 meses que hicimos el primer reporte sobre el colapso. Sin embargo, jamás solucionaron el problema y hasta la actualidad se agravó la situación en la zona’’, expresa.

Dentro de la conversación, destacó que la respuesta de HidroLara fue que no ‘‘tienen los recursos necesarios’’, ya que deben cambiar la tubería y requieren una de 162 metros. ‘‘Esto no es algo de ayer ni hace varios días, lleva años y siempre la misma respuesta, que no tienen los materiales’’, señala.

Seguidamente, explicó que, por los momentos, el único ‘‘remedio’’ que han recibido del organismo fue la asistencia de un camión para succionar las aguas negras. ‘‘Hace unas semanas llegó un camión para succionar el agua, pero eso no es ni una solución temporal, porque cuando llega el agua a las tuberías todo colapsa y se vuelve hacer todo el desastre por las casas, veredas y calles’’, detalla.

‘‘Son 186 familias afectadas, por tener contacto con el agua sucia. Algunos se han enfermado y otros temen de agarrar una infección en la piel. Esto que vivimos es inhumano’’, subrayó.

Leer también: Cuatro cuadras de la Urb. Simón Rodríguez están sufriendo un gran bote de aguas blancas

A pesar de los múltiples reportes, la comunidad está agotada de siempre escuchar la misma respuesta de HidroLara. Sin embargo, García indicó que hicieron una solicitud al alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, y al ministro de MINAGUAS, Rodolfo Marco Torres, en la cual esperan que los escuchen y ayuden a los ciudadanos.

‘‘Hicimos esa solicitud para tener otra opción, ya que ellos se encargan más de atender a las comunidades que se encuentren afectadas’’, puntualiza.

Posteriormente, el vecino dijo que, gracias a la solicitud, el alcalde y el ministro mandaron una comisión hace unos 15 días al sector para observar y evaluar todo el daño por el deterioro de las cloacas. ‘‘Vinieron varias personas para conocer el problemas. Quedaron en volver y esperamos que cuando regresen tengan todo lo necesario para solucionar el colapso de las cloacas’’, finalizó.

Hasta la actualidad, los habitantes siguen viviendo bajo esas pésimas condiciones, arriesgándose de que se enfermen o casos peores que puedan vivir sus seres queridos y vecinos.

Noticias Barquisimeto