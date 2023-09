Niño de 10 años fue arrestado en Misisipi – Estados Unidos, por orinar en público

Quantavious Eason, de 10 años, fue arrestado y llevado por agentes del Departamento de Policía de Senatobia después de que su madre dijera que lo sorprendieron orinando al aire libre.

LaTonya Eason, madre de Quantavious Eason, de 10 años, dijo que estaba en una cita el 10 de agosto en un negocio y su hijo, que estaba fuera, vio un cartel que decía que no había baños públicos, por lo que decidió hacer sus necesidades en una propiedad privada cerca de su vehículo, dijo Eason a los periodistas este miércoles durante una conferencia de prensa con su abogado.

Su mamá pide una disculpa y que se despida a varios agentes del Departamento de Senatobia después de que su hijo de 10 años fuera detenido por orinar en un aparcamiento.

Un policía que pasaba por allí vio al chico, explicó. Se detuvo y entró en el negocio en busca de la madre de Quantavious, dijo. Eason dijo que amonestó a su hijo por su comportamiento y el agente parecía satisfecho.

Ella pensó que el calvario había terminado

“Le dije: ‘Bueno, ya lo sabes, que no vuelva a suceder’. El policía me dijo: ‘Lo manejaste como una madre, solo asegúrate de que no vuelva a hacerlo. Puede volver al coche”, explicó Eason.

Entonces llegaron otros cuatro agentes de policía de Senatobia, entre ellos un teniente, según Eason. Ella dijo que su hijo fue arrestado, puesto en un vehículo de la policía y llevado a una estación de la policía.

Eason comentó que el oficial que lo arrestó dijo que tenía que tomar medidas. “Él dijo: ‘Sí, tengo que arrestarlo’. Él no puede hacer eso’. Hizo que mi hijo se bajara del auto, le dijo a mi bebé que pusiera las manos detrás de la espalda y lo llevaron a la patrulla”. Senatobia está ubicada en el norte de Misisipi, a menos de 48 km al sur de la frontera del estado de Tennessee.

Versión del jefe de la Policía

La mamá del niño no estaba presente cuando ocurrió el incidente, según Chandler, pero una vez que fue localizada, “le informaron que su hijo iba a recibir una derivación del Tribunal Juvenil para este asunto. Luego, los agentes transportaron al niño de 10 años a la comisaría para completar los trámites donde el niño fue entregado a la madre”, dice el comunicado.

El abogado Carlos Moore, que representa a la familia, dijo a CNN que Quantavious fue acusado en el Tribunal Juvenil de niño que necesita supervisión. Moore también dijo que el niño estuvo retenido en una celda en la estación de policía entre 45 minutos y una hora. CNN se comunicó con la policía de Senatobia para solicitar comentarios.

Edwin Hevia / Con información de CNN