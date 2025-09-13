“Ninguna guerra se gana sin el pueblo”, advierte el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López ante amenazas contra Venezuela

Las palabras del alto funcionario se dieron en el contexto de las amenazas de Estados Unidos contra la paz de Venezuela y el Caribe y luego del asalto contra un buque pesquero denunciado por el Estado venezolano.

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, enfatizó este sábado la importancia fundamental del apoyo popular en cualquier conflicto, al declarar que “ninguna guerra se gana sin el Pueblo, sin el apoyo del Pueblo, ninguna”.

Durante la jornada de adiestramiento militar convocada por el presidente Nicolás Maduro, bajo la consigna «el Pueblo va a sus cuarteles», Padrino López aseguró que los «imperialistas del norte» se encuentran en una «diatriba» al respecto, pues está convencido de que “el pueblo norteamericano no quiere guerras ni allá del otro lado del Atlántico y mucho menos aquí en América y el Caribe”.

El ministro advirtió que si el gobierno estadounidense decide agredir a Venezuela, no contará con el «apoyo moral, el apoyo cívico de la población de los Estados Unidos».

Venezuela en “máxima preparación”

El ministro de Defensa destacó que, mientras otros «andan presionando y haciendo un ejercicio brutal de operaciones psicológicas», Venezuela se encuentra en “máxima preparación”, inmersa en una etapa de adiestramiento y cohesión.

Padrino López reiteró que el registro para sumarse a la Milicia Bolivariana es permanente y abierto para todos los interesados, y que las unidades tácticas de la FANB cuentan con milicianos, dedicando los sábados al adiestramiento en el uso de todas las armas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión