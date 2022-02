Nike despide a Mason Greenwood, por su futuro en picada

La marca norteamericana deja de patrocinar al jugador, acusado de maltrato y violación, mientras que el United no le convocará hasta que se resuelva su caso.

Mason Greenwood es el último caso de violencia machista en la Premier League. El futbolista de 20 años fue arrestado por la policía, acusado por su pareja, Harriet Robson, de maltrato y violación. Una acusación que sirvió para que el jugador fuera arrestado hasta el pasado miércoles por la tarde, cuando fue puesto en libertad bajo fianza.

No obstante, mientras se resuelve su caso, el Manchester United ha anunciado que no entrenará ni será convocado con el equipo. Aunque no está suspendido oficialmente, después del anuncio, el club mancuniano retiró todos los artículos de su tienda en los que aparecía el nombre del jugador.

Muchas son las empresas que han dejado de contar con Greenwood. El último caso es el de Nike, la marca que vestía al futbolista y al que ha dejado de patrocinar, según han publicado Reuters y The Athletic. «Mason Greenwood ya no es un atleta de Nike», ha explicado una voz autorizada de la compañía, que se suma a los videojuegos FIFA, eFootball y PES, en los que el delantero ha dejado de aparecer.

Asimismo, la selección inglesa esperará hasta la resolución del caso para volver a convocar al jugador. Como adelantó The Sun, el seleccionador Gareth Southagte no tendría «ningún interés» en contar con el jugador hasta el fin de los procedimientos legales. Más si cabe, después del episodio vivido en septiembre 2020, cuando el propio Greenwood y su compañero Foden fueron expulsados de una convocatoria por haber violado las medidas anticovid.

