Politólogo Yosbert Vázquez: “Nicolás Maduro terminará su mandato en el 2025”

Nicolás Maduro terminará su mandato en el 2025

Durante una entrevista en el programa Dialogo Abierto, el politólogo Yosbert Vázquez ofreció sus apreciaciones sobre todo lo concerniente a la política de Venezuela.

Es un hecho, que el COVID-19 es un tema de suma importancia en el mundo, pero en el caso de Venezuela, la política y la gasolina han estado por encima de la pandemia.

Por su parte, Vázquez aseveró que es inaceptable que se politice absolutamente todo en Venezuela.

“Darle un tilde político de interés partidista a un tema que quizá corresponda mas a un tema de responsabilidad institucional, es una aberración para nuestra democracia”, afirmó.

Asimismo, en referencia a los artículos de opinión donde se evalúa la gestión de la política en Latinoamérica, resaltó que es algo que siempre va a estar a la orden del día.

No obstante, destacó que cuando eso traspasa las fronteras de una evaluación de gestión a uno de interés de control político para tener saldo electoral y legitimar un gobierno, genera resultados atemporales y mal sanos.

En el caso de Venezuela, afirmó Vázquez, Nicolás Maduro tiene la embestidura de la presidencia y el ejercicio de poder, quien ejerce como presidente es Nicolás Maduro.

No ocurre lo mismo con Juan Guaidó, ya que “no tiene la operatividad y mucho menos la estructura necesaria para llevar políticas públicas en materia de salud frente al COVID-19”, comentó.

“Eso lo ha demostrado a él como alguien incapaz, inoperante, que no tiene las posibilidades para atender la situación”, añadió.

Vázquez destacó que la nomenclatura política que Guaidó le dio a su agenda frente a Nicolás Maduro no tiene un cumplimiento de fases por fecha.

“La verdad es muy difícil desmontar un aparataje que tiene más de 21 años de ejercicio de poder político en un lapso de un año”, añadió.

Asimismo, detalló que “Guaidó no va a poder hacerle frente definitivo este año 2020 al presidente Nicolás Maduro”.

“Si tuviese que dar una opinión que tiene poco basamento científico, diría que Nicolás Maduro terminará su mandato en el 2025, que es cuando comienza el nuevo año administrativo, y es cuando Nicolás Maduro entrega la presidencia de la república si hubiese un cambio”, resaltó.

En los temas cotidianos el gobierno nacional ha ido implosionando lo que es la opinión pública y la política nacional, por ejemplo el caso del nuevo CNE.

El politólogo aseguró que el CNE no es el sistema electoral ni es el voto, el CNE es una institución que corresponde y complementa a todo el sistema electoral.

“Creer que tener una vicepresidencia y/o un rector va a permitir las posibilidades de tener un proceso electoral transparente, es un error de cálculo y hasta humano”, añadió.

Para cambiar las circunscripciones del padrón electoral “es muy difícil que pueda desmontarse con un nuevo CNE, a menos que ellos la vayan a modificar”.

Sin embargo, afirmó el politólogo, para que eso ocurra tiene que pasar por la Asamblea Nacional (AN), y si pasa por la AN seguramente no le van a dar ni siquiera discusión.

TSJ y Acción Democrática

El caso del CNE trajo consigo la dedición el TSJ contra AD, donde anula la directiva actual de la tolda blanca.

Dicho suceso fue considerado por el sector opositor como un paso muy atrevido por parte del TSJ.

“Yo creo que mas allá del TSJ, el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo lo que tiene que hacer, implosionar la mediana unidad política que existía”, afirmo Vázquez.

“Había un compacto en AD que hoy está fracturado, hoy ya no existe ese compacto”, añadió.

Asimismo, también destacó que la decisión del TSJ impactó en gran manera a AD

“La militancia de AD olvidó el foco que ellos tenían como partido político, que era obtener el poder en el marco de lo legal”, aseveró.

En definitiva, para este año hay elecciones parlamentarias, sin embargo la fracción de la oposición aun discuten si participaran o no.