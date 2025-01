Ni se te ocurra pegártelas en casa: ¡Mosca! con las pestañas postizas

Las pestañas postizas pueden crear una apariencia más dramática que las naturales y en los años de la llamada época dorada, eran populares para vestirse e ir a las grandes fiestas o eventos especiales como bodas, sesiones de fotos e incluso grandes espectáculos, para hacer que los ojos resaltaran ante cualquier mirada insinuante o en la cámara fotográfica que se acercara. Hoy, ocupan nuevamente un lugar privilegiado en el tocador de las damas venezolanas y se dice que de cada 10, tres lucen «pestañotas» al estilo «Betty Boop» realzando todo lo sexy que llevan dentro.

Utilizarlas no implica un riesgo en sí mismo, pero sí aumenta las posibilidades de sufrir complicaciones en la salud ocular si no son colocadas por expertos y no se atienden las recomendaciones que deben seguir desde el momento en que son colocadas.

Para llevarlas hay que extremar las precauciones eligiendo siempre marcas de calidad y de confianza, asegurando la higiene y que solo se usan durante el periodo de tiempo recomendado.

Están muy de moda y las hay de multitud de formas y tamaños diferentes. Habitualmente se ponen en centros de belleza, estudios con profesionales que son los indicados para ello, a modo de garantizar a las damas que pueden lucirlas sin problema alguno.

Se tiene información que ha ganado adeptos cada vez más y en la misma medida crecen las alertas entre los especialistas por los peligros que pueden representar. Se las colocan los propios usuarios, y se enganchan al párpado del ojo con algún tipo de pegamento lo que es sumamente peligroso. En el hospital universitario han llegado casos de jóvenes que han tenido que ser atendidas con urgencia con pérdida de la vista por quemaduras fuertes en la cornea.

Las pestañas protegen los ojos desviando el aire de la superficie del globo ocular, manteniendo alejadas las partículas que flotan, haciéndonos parpadear, lo que también asegura que los ojos estén bien lubricados.

Las modernas extensiones son fibras individuales que se adhieren a cada pestaña natural, una por una, y pueden ser hechas de materiales distintos, incluyendo fibras naturales como seda, pelo o fibras sintéticas como nylon o plástico. Los salones y estudios con profesionales especializados las adhieren con un pegante que es propio para ello y a su vez hace las recomendaciones necesarias a fin de que no causen problema alguno.

Mucho cuidado dicen expertos

La doctora Virginia Leal, oftalmóloga especialista, médico estético del HUM, señala que es frecuente que el motivo de consulta de las pacientes sea por la aplicación de pestañas postizas, en especial en aquellas que tienen una condición previa que contraindican su uso y que no hayan sido diagnosticadas, por ejemplo una blefaritis, que es bastante frecuente y que se exacerba por el uso de dichas extensiones.

Señala que también es motivo de alarma para quien recién puestas, presentan enrojecimiento de los párpados, inflamación, ojo rojo, lagrimeo e incluso secreción, que obedece a la utilización de productos no farmacológicos, netamente cosméticos, que pueden irritar de forma importante los párpados, que por su cercanía al borde libre del párpado, justo donde nacen las pestañas ocurra una obstrucción de esos conductos que son pequeñas glándulas, y favorezcan la aparición de estos síntomas, incluso chalazion, y caída de las pestañas propias, que son una indispensable barrera de protección.

La especialista indica que la aplicación de ellas sin expertos ni mantenimiento pueden causar desde molestias leves, hasta la presencia de úlceras corneales que pueden resultar luego de la proliferación de bacteria o hongos al dañar la barrera de protección más importante del ojo que corresponde a la superficie ocular, que de no ser precozmente tratadas terminarían en perforación corneal.

Insiste en que mal colocadas pueden detonar todo lo anteriormente mencionado, e insistió en que el mantenimiento es clave. El profesional capacitado, sabe cuando es prudente hacer el retiro y montar unas nuevas, y cuando es importante prescindir de un oftalmólogo.

Consideró que en lo personal (mi punto de vista)-dijo- son un accesorio que marca una tendencia pero como oftalmólogo y formada también como médico estético, no estoy totalmente en contra, lo que sí es importante saber que se deben seguir las recomendaciones de rigor.

La doctora Leal fue consultada por Noticia al Día sobre el caso que se viene registrando con la colocación de dichas extensiones por cuenta propia y pegas de cualquier tipo y dijo que, algunos productos que utilizan jóvenes que no son los más adecuados y sin control y mantenimiento alguno pueden lastimar la cornea que es es una estructura básicamente de protección y es afectada, puesto que microrganismos pueden depositarse en esa zona y ulcerar el ojo,(ulceras corneales) o quemaduras en el el párpado y hasta agrava la aparición de Demodex que es un ácaro que puede vivir en los folículos de las pestañas y los párpados, que en pequeñas cantidades, no suele causar problemas, pero si se reproduce en exceso puede provocar daños en los ojos.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones están la necesidad de buscar una persona calificada, considerar la técnica más «amigable» «con los párpados, valorar previamente la condición de los mismos con un oftalmólogo y hacer seguimiento de sus controles con ambos, y ante cualquier molestia, acudir para su retiro.

Aunque personalmente: yo no me las haría, y como todo, las tendencias también pasan. mientras más porcentaje de jóvenes se realizan este tipo de procedimientos, mientras más personas se atrevan a hacérselas, sin las debidas capacitaciones, más pacientes se atenderán en las emergencias con síntomas por este motivo.

Ojos a lo «Betty Bopp»

Se ha desatado una furia entre las mujeres de ser más sensuales destacando en su cara los ojos con largas pestañas muy a lo Betty Boo, aquel personaje de dibujos animados que se hizo muy popular en el cine estadounidense por su abierta sexualidad con mirada muy picara y sensual con largas pestañas.

Unas extensiones mal colocadas, utilizando pegamentos no adecuados (pega loca) o sencillamente por rechazo debido a condiciones alérgicas, puede provocar heridas traumáticas en los párpados o en la propia córnea al intentar ponerlas o retirarlas. Su precio oscilan entre $5 hasta $ 30 según el servicio que se solicite.

Visitamos el estudio especializado en atención de depilación, uñas, pestañas micropigmentación, tatuaje en el CC Gran Bazar denominado Xusan-beauty studio, donde los expertos explicaron a Noticia al Día la necesidad de que toda persona que se ponga extensiones de esta naturaleza debe realizarse el mantenimiento adecuado y atender las recomendaciones y exigencias para que resulte todo un éxito el trabajo que se realice para realzar su belleza.

Se trata de uno de los centros de belleza más recomendados , con cursos a su personal con expertos nacionales e internacionales con una garantía en sus trabajos según dijeron clientes al momento en que preguntamos por el trabajo que realizan.

Los especialistas han diagnosticado casos de infecciones en los párpados y en la córnea lo que se conoce como blefaritis y conjuntivitis que se produce por entrada de bacterias, hongos o virus, cuando las damas por su cuenta se las colocan sin atender la higiene necesaria y utilizando productos que no son los adecuado que llegan producir caída del párpado o ptosis palpebral.

Es recomendable que estas extensiones sean aplicadas por un profesional en un lugar higiénico y seguro,

que se use un pegamento seguro para la piel y que se realice una prueba de parche antes del procedimiento si es posible, señala Karen Moreno una joven que labora en el CC Gran Bazar. La personas no las debe colocar por su cuenta y acudir a un especialista que lo haga y diga que tipo y de mantenimiento y cuanto tiempo las puede llevar o lucir.

La forma más efectiva de eliminar una infección en los ojos leve es la higiene diaria del ojo. Se debe limpiar dos veces al día con agua tibia y un limpiador suave. La piel que no está limpia les da a los ácaros una nutrición de lípidos adicional, lo que los anima a quedarse y reproducirse.

Eso de aquel dicho que suele escucharse en los salones de belleza y estudios de que: «pa ser bellas hay que ver estrellas», a veces no va mucho para quienes quieran verse hermosas sin tomar las precauciones necesarias.

Zuleydy Márquez con información de Noticia Al Día