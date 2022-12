New York Times enfrenta descontento de trabajadores

Más de mil 100 empleados sindicalizados del New York Times se sumaron a una huelga de 24 horas en exigencia de mejoras salariales.

Los reporteros y editores del New York Times protagonizaron la primera huelga en más de 40 años en el medio estadounidense.

La acción del descontento laboral, llega tras 40 sesiones de negociación, allí, los participantes no pudieron llegar a un acuerdo sobre salarios, beneficios médicos, jubilación y otros asuntos.

El paro laboral, una forma de llamar la atención de los directivos del New York Times, ante lo que consideran una mala fe de la empresa.

Los redactores, editores del medio, así como otros miembros de The NewsGuild of New York están al tope.

Señalan estar cansados de las negociaciones que se han prolongado desde que caducó su último contrato en marzo de 2021.

Por consiguiente, NewsGuild también usó las redes para pedir a los lectores que hoy no lean el tabloide, ni jueguen a sus pasatiempos

En una nota a la sala de redacción, Joe Kahn, editor ejecutivo de «The Times«, dijo que estaba decepcionado con la decisión del sindicato.

El diario ha ofrecido a los miembros del sindicato un aumento del 5,5 % tras la ratificación del contrato, pero el sindicato insiste en un aumento del 10 %, dice RT.

La única huelga prolongada iniciada por el sindicato de redacción del Times ocurrió en el otoño de 1965, que duró semanas.

Para aquel entonces, The New York Times pudo producir una edición impresa limitada gracias a su edición internacional con sede en París (Francia).

Con información de: VN