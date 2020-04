Netflix publicó en su canal oficial de YouTube documentales y películas originales para verlas de forma gratuita.

La oferta actual incluye “Our Planet”, serie de ocho episodios, con dirección de Alastair Fothergill, que explora las maravillas únicas de la naturaleza, el filme “13th» nominado al Oscar, dirigido por Ava DuVerna, y los títulos “Period. End of Sentence” y “The White Helmets”, que ganaron el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de mejor corto documental.

Aunque todo el material se encuentra en inglés, es posible activar los subtítulos en español. Cada título viene acompañado de una guía de estudio y material educativo, que puede ser utilizado tanto por estudiantes como por los maestros.

La crisis a causa de la pandemia de coronavirus suspendió las clases en varios países del mundo y es por eso que la plataforma de videos, a pedido de los docentes, decidió ofrecer algunas de sus producciones más vistas como material didáctico para las clases online.

“Period”, “Chasing Coral” y “Explained” son otros títulos del gigante de streaming que ya pueden disfrutarse por YouTube de manera gratuita. También están disponibles producciones como “Abstract: The Art of Design”, que se sumerge en las mentes de los diseñadores más importantes del mundo, o “Babies”, que tardó tres años en filmarse y explora el milagro del primer año de vida a través de los últimos avances científicos. Play Play

“Por muchos años, Netflix ha dado permiso a maestros para que proyecten documentales en sus salones de clases. No obstante, esto no es posible con las escuelas cerradas”, explicó la firma en una publicación en su blog. “Por eso hicimos una selección de nuestras películas y documentales para que están disponibles en el canal de Netflix en YouTube. Esperamos que esto, de alguna manera, ayude a los maestros de todo el mundo».

Netflix liberó contenido gratuito en su canal de YouTube

Los títulos que Netflix permite ver gratis en YouTube:

13th. Nominada al Oscar a mejor largometraje documental, la película de Ava DuVernay cómo la historia de la esclavitud en los Estados Unidos está conectada con el encarcelamiento masivo de la época moderna y la industria de prisiones estadounidense.

Abstract: The Art of Design. La primera temporada trata sobre el arte, la ciencia y la filosofía del diseño. El programa entra en las mentes de los mejores diseñadores del mundo, mostrando sus visiones más inspiradores en una variedad de disciplinas.

Babies. Estrenada a inicios de 2020 y que se desprende de un proyecto que documenta el primer año de una vida humana: muestran desde un recién nacido indefenso hasta un niño que camina y verbaliza, sumergiéndose en la ciencia detrás de estos hitos.

Chasing Coral. Esta película documental sigue a un grupo de cineastas y científicos obsesionados con los corales, mientras intentan registrar eventos destructivos de la “decoloración” de los corales en diversos lugares del mundo.

Explained. Episodios selectos de esta serie se adentran en un amplio rango de temas, como la crisis del agua en el mundo, las brechas salariales basadas en la raza y el sexo o por qué algunas personas debaten concluir sus oraciones con un signo de exclamación.

Knock Down the House. La película más comentada del Sundance Film Festival de 2019 con dirección de Rachel Lears. Sigue el camino de cuatro mujeres candidatas por primera vez -incluyendo a Alexandria Ocasio-Cortez – al Congreso de los Estados Unidos.

Our Planet. Esta docuserie de ocho episodios, narrado por el científico David Attenborough, explora las maravillas del mundo natural en 50 países, a través de todos los continentes del planeta, con un equipo de rodaje de más de 600 integrantes.

Period. End of Sentence. Ganadora del Oscar a mejor corto documental en 2019, este filme trata sobre una aldea rural en India donde las mujeres fabrican toallas sanitarias a precios accesibles y, a la vez, intentan tirar abajo el estigma enraizado de la menstruación.

The White Helmets. Esta película muestra a tres trabajadores rescatistas de los llamados Cascos Blancos, que arriesgan sus vidas para salvar civiles en Aleppo, Siria, en medio de la devastadora guerra del país. Obtuvo el Oscar a mejor cortometraje documental en 2017.

Zion. Este corto es un retrato de Zion Clark, un deportista de lucha libre nacido sin piernas que creció en un orfanato y participó en competencias contra compañeros sin discapacidad.

