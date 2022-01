Netflix anuncia nuevos estrenos de lujo

La carrera por ubicarse en el top 10 en tiempo récord ya comenzó. ¿Le darás la oportunidad a alguna de estas? No digas que no, si no lo has probado.

Snowpiercer: Rompenieves

El mundo se ha congelado. Los sobrevivientes viajan en un enorme tren que circula alrededor de la Tierra. En esta tercera temporada de la serie, la tensión entre Layton y el Sr. Wilford se hace más evidente, después de que el tren perdiera una parte de sus vagones. Se estrenó en Netflix este martes 25 de enero

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Mientras combina alcohol, drogas y su gran imaginación, Anna se obsesiona con el apuesto vecino de enfrente y es testigo de un asesinato… o eso cree. Kristen Bell, Michael Ealy y Tom Riley protagonizan la serie. Debutará en Netflix el 28 de enero.

Leer Tambien: Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental

Jugar en casa

Tras ser suspendido de la NFL, Sean Payton intenta reconectar con su hijo entrenando a su desafortunado equipo de fútbol. La comedia familiar basada en una historia real cuenta con las actuaciones de Kevin James, Taylor Lautner y Rob Schneider. Se estrenará en Netflix el 28 de enero.

Feria: La luz más oscura

Dos hermanas se enfrentan a una nueva realidad, y a lo sobrenatural, cuando se revela que sus padres participaron en un ritual con un fatídico desenlace. La serie que transcurre en un pueblo andaluz en los años 90, está anunciada para el 28 de enero.

The Sinner

En un pequeño pueblo de Nueva York, un atormentado detective busca resolver crímenes escalofriantes mientras libra una batalla contra sus propios demonios. Es la cuarta y última entrega en torno al detective retirado Harry Ambrose (Bill Pullman). La cita en Netflix es este miércoles 26 de enero.

La cascada

Cuando deben aislarse juntas durante la pandemia de la covid‑19, una madre y su hija enfrentan sus desacuerdos familiares y problemas personales. Este drama íntimo ganó múltiples premios Caballo de Oro, incluidos a Mejor película y a Mejor actriz. Cierra la semana con un estreno monumental el 29 de enero.