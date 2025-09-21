El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que responderá a los países que han expresado su disposición a reconocer a Palestina como Estado con una petición de «lucha» contra la medida, que calificó como un «peligro para la existencia» de Tel Aviv.

«En la ONU, presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz mediante la fuerza», declaró Netanyahu al iniciar la reunión semanal con el Gabinete. Asimismo, les recordó que luego de su intervención programada en la 80.° sesión de la Asamblea General de la ONU, mantendrá una llamada telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En ese sentido, aseguró que Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo».

Las declaraciones de Netanyahu coinciden con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Canadá, Australia y el Reino Unido, en un paso histórico que incluso rompe con alianzas de larga data.

Leer también: Presidente Maduro denunció nueva etapa de «agresión en toda la línea y en camino de carácter militar» contra Venezuela

Netanyahu afirmó que responderá a los países que han expresado su disposición a reconocer a Palestina como Estado

Reconocimiento de Canadá, Australia y el Reino Unido

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, indicó que su decisión va acompañada del ofrecimiento de una «asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel».

A su vez, en un comunicado conjunto del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, se indicó que la medida refleja su «compromiso de larga data con una solución de dos Estados», calificada como «el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino».

Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció también el reconocimiento de Palestina, con el fin de «revivir la esperanza de paz para palestinos e israelíes».

Pedro Montilla / Con información de RT