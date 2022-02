Néstor Molina prometió a Ronald Acuña Jr cambiarlo a Cardenales de Lara pero le hizo una advertencia

El estelar lanzador de los Cardenales de Lara, Néstor Molina, utilizó las redes sociales para prometer públicamente a Ronald Acuña Jr. que iba a lograr su cambio desde Tiburones de La Guaira al conjunto crepuscular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En una publicación desde su cuenta personal de Instagram, Molina posteó una foto editada de Acuña Jr. con el uniforme de los Cardenales, diciéndole que se preparara porque iba a llevarlo al equipo de Lara, eso sí, le advirtió que será “bajo las condiciones del líder”, el cual es uno de los apodos del icónico pitcher.

Como era de esperarse, el jardinero estrella de los Bravos de Atlanta vió la publicación e inmediatamente respondió a su amigo con una pregunta retadora pero en tono de broma. “¿Cuál condiciones vale tú tienes problemas?”, escribió en los comentarios.

Ronald Acuña quiere ser cambiado a Cardenales y Néstor Molina lo aprueba

Esta “pequeña broma” que le hizo el ‘Superman sin capa’ a Acuña Jr., viene luego de que este último causó una revuelo en las redes sociales hace varias semanas, al hacer público su deseo de ser cambiado de los Tiburones de La Guaira precisamente a los Cardenales de Lara.

Cabe destacar que recientemente la gerencia de los ‘Escualos’ inició lo que se podría tomar como un proceso de reconstrucción a José ‘Cafecito’ Martínez, su hermano Teodoro y al pitcher Jorgan Cavanerio a los Tigres de Aragua por Ramón García (LD), Wilson García (IF), Francisco Arcia (C), Daniel Montaño (OF) y Eduardo Sosa (OF).

Este movimiento de la gerencia de los Tiburones ha provocado el inicio de rumores sobre el posible cambio de Ronald Acuña Jr. al equipo crepuscular, algo que seguramente ocurrirá y por el que el equipo de La Guaira podría recibir piezas interesantes.

