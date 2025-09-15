Nelson Torcate, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), abordó varios temas clave en una entrevista con el programa Noticias Barquisimeto conducido por Ely Saúl Sequera y Daniel Rodríguez. El ingeniero, se enfocó en el cobro excesivo del pasaje, el respeto a los adultos mayores, el aporte de los medios de comunicación y la importancia de la organización ciudadana para la realización de denuncias.

Nelson Torcate: «Habrá sanciones a transportistas que irrespeten tarifas y a los adultos mayores»

Cobro de pasaje no autorizado

Torcate, denunció que algunos transportistas de las zonas de El Cují y Tamaca persisten en cobrar una tarifa de 40 bolívares y hasta más, a pesar que este monto no está autorizado. «Lamentablemente, es allí donde se genera un conflicto entre la comunidad y los transportistas», afirmó. El director de la AMTT enfatizó que su gestión busca evitar estas confrontaciones a través del cumplimiento de la ley.

Además, hizo un llamado a los comunicadores sociales, para que aborden el tema con veracidad, lo cual es fundamental para manejar adecuadamente la situación con los ciudadanos y los conductores, y así evitar conflictos.

Sanciones y respeto a los adultos mayores

El director de la AMTT fue enfático al advertir a los transportistas que incrementen el costo del pasaje. «Aquel transportista, que se atreva a incrementar el costo del pasaje, corre el riesgo de la revocatoria inmediata de la carta de servicio», aseguró. Nelson Torcate explicó que esta medida no solo afecta al conductor, sino también a su familia, y por ello es crucial que entiendan las consecuencias de sus acciones.

Asimismo, el director del AMTT, recordó a los transportistas su obligación de respetar a los adultos mayores. Subrayó que, por ley, ética y moral, deben permitirles el acceso sin objeciones. Instó a los colectores a aceptar el monto establecido, el carnet del adulto mayor y a tratarlos de la mejor manera posible.

La importancia de la organización ciudadana

Para combatir las irregularidades, el directivo recalcó la necesidad que los ciudadanos formen grupos organizados U «organizaciones colectivas». Esto, facilitaría la formalización de denuncias. «Un simple mensaje por redes o WhatsApp no es prueba suficiente para sancionar al transportista», recalcó, destacando la importancia de un proceso formal para que las acciones de la AMTT sean efectivas.

En conclusión, la presencia de Nelson Torcate en el programa reafirma el compromiso de la AMTT con la transparencia y el orden en el servicio de transporte público, buscando garantizar un servicio eficiente para todos los ciudadanos.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB