El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Tránsito y Circulación Barquisimeto – Cabudare (AMTT) Nelson Torcate, visitó a la Corporación Somos para una entrevista en vivo y directo desde el programa Noticias Barquisimeto acerca del incremento de accidentes de tránsito en la entidad larense.

Durante el mes de julio y agosto, los accidentes viales han ido en ascenso, razón por la cual todas las autoridades tanto concejales, como alcaldes y gobernador han comentado sobre ello; para hacer un llamado a la colectividad, transportistas, policías y motorizados, de tomar ‘‘cartas” sobre el asunto y hacer cumplir las normas de tránsito.

Nelson Torcate: ”El 96% de la ciudadanía incumple con las normas viales”

Ante esta situación, el director de la Amtt afirmó que, ”Está pasando a la inconciencia, los medios de comunicación están visibilizando un drama que desde hace tiempo venía ocurriendo, esto lo que estamos viviendo en Barquisimeto, es la falta de conciencia vial, agradecemos al medio de Somos TV la participación ya que nos ayuda a contrarrestar la problemática vial”.

Torcate confirmó que, ”La mamá de los infractores son los motorizados, porque actúan de la peor manera posible, ellos se montan en las aceras y hay quienes como el señor agarrando el manubrio con una niña sentada buscan el peligro, hay otros que giran en u donde no debe hacer e incluso, se paran en donde no pueden, constantemente pasan sin la luz y la gente, ya lo ve como normal, es decir se ha normalizado el comportamiento anárquico en la colectividad’‘.

Uso del teléfono representa una infracción

”El uso del celular, es uno de los grandes distractores, los mensajes que se deben leer no están en el teléfono. Desde el año 2012, el mundo se percató que el uso del móvil, es la segunda causa de los accidentes de tránsito”. Informó directivo

”Los autobuses son los menos que cometen infracciones”

”El orden de los cinco autores, en el último cuatrimestre. El primer lugar son los motorizados, segundos son los peatones ‘torean los toros’ no usan el paso peatonal y no respetan la luz verde, en una vía rápida como Pata E’ Palo, también en dicha enumeración se encuentran los ciclistas, cuarto los vehículos particulares y en el quinto lugar, se encuentran los autobuses”. Expresó

”Si todos los medios visualizan los problemas, los ciudadanos tomarían más conciencia sobre la situación. Algunos conductores van por una vía (la Ribereña) a más de 150 kilómetros por horas, esto generaría un gran peligro. Sin embargo; No hay que desmayar la campaña de concienciación vial”. Describió la autoridad

”No debe circular cargas pesada por el centro de la ciudad.” Se refirió Nelson Torcate tras ver pasar a un camión por la calle 42 e informó sobre el cruce peatonal ”Independientemente la falla de cualquier conductor, el cruce es en la esquina y no en medio de la calle, es la infracción que yo digo de los peatones que «torean» a los automóviles. Tú tienes que tener conocimiento de cuando cruzas”.

Hay cualquier cantidad de padrinos que aparecen para interceder por los infractores

En el programa Noticias Barquisimeto, Nelson Torcate también hizo referencia a la falta de conciencia por parte del infractor, que cometen los distintos delitos viales y siguen incurriendo, a su vez no aceptan la multa que le corresponden y deciden ofertar cualquier cantidad de dinero a algún funcionario policial, encargado de hacer cumplir la ley.

”Hay cualquier cantidad de padrinos”

”El infractor le ofrece al funcionario para que no lo multen. A la gente, le cuesta asumir y cancelar las sanciones y prefieren ofertar un dinero a un funcionario antes de cumplir lo que está ocurriendo, yo mismo lo he notado y me les he acercado, porque la corrupción va más de la persona que a la autoridad. La cantidad de cosas que he visto, es increíble” Enfatizó el ingeniero

Aseveró que, ”Se han incrementado el número de motorizados. En el año 2016 nosotros censamos 5.000 conductores de motos y hoy se ha incrementado, es una realidad que vamos a constatar próximamente”.

Todos cometen infracciones en Barquisimeto según el ingeniero Torcate

No puede haber nadie separando espacios viales

Para concluir señaló que, “Así como circulan por esta avenida, también en otras avenidas y calles que son obstruidas por parte de los comerciantes al colocar artículos o sillas. Esto es un tema de formación y conciencia; La mayoría comete delitos, el 96 por ciento, incumplen las normas viales. Tengo un caso que hay usan persona que me dice que estaba cometiendo un error, que no es la sanción que le estoy colocando”. Finalizó el dirigente del AMTT: Nelson Torcate en Noticias Barquisimeto.

Por: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia

Fotos: Pedro Montilla