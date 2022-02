NBA: Un cierre de mercado de locos

El trueque Harden-Simmons entre Nets y Sixers encabeza el sprint final del mercado de la liga estadounidense, que deja otros grandes titulares.

La llegada de Serge Ibaka a los Milwaukee Bucks vuelve a colocar a un jugador español entre los aspirantes más sólidos al anillo.

Otro gran titular de la jornada de cierre es la separación por sorpresa del dúo Doncic-Porzingis en Dallas.

Hacía tiempo que no se vivía un cierre de mercado tan explosivo y sorprendente en la NBA. El bombazo de la jornada, siempre seguida con muchas expectativas entre la afición de cada franquicia, se lo han llevado los Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers, que han desencallado el culebrón por Ben Simmons con James Harden como gran reclamo para Daryl Morey.

El traspaso, con negociaciones que hasta horas antes del suceso se habían mantenido en estricto secreto, ha roto de raíz el ‘big-three’ en Brooklyn (que ha jugado 16 partidos tan solo) y ha aumentado la cotización de los Sixers para el título de este año de forma considerable. Aunque ‘la Barba’ no se había pronunciado ni quería hacerlo, realmente estaba harto de la situación con unos Nets en caída libre y con Kyrie Irving empeñado en no vacunarse y en dejar a sus compañeros en la cuneta. about:blank

La apuesta del equipo neoyorquino es a medio-largo plazo, ya que Simmons debe ahora recuperar el tono físico y, lo más importante, la pasión por el juego y la fortaleza mental para afrontar los playoffs. El ‘aussie’ de 25 años, eso sí, tiene mucho camino por delante y ha demostrado en el pasado su calibre All Star.

Por otro lado, la apuesta de Philly responde al colosal año de Joel Embiid, un portento físico algo frágil y al que pretenden armar ahora con su mejor oportunidad para levantar el ansiado anillo. Con Harden, de 33 años, no habrá muchas balas en la recámara, y más si consideramos de que este verano será agente libre.

Ibaka se une a los vigentes campeones

Otra sorpresa inesperada fue el aterrizaje en Milwaukee de un Serge Ibaka que pasa de unos inestables Clippers a unos sólidos Bucks, que apuntalan así su increíble juego interior con el MVP Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez y Bobby Portis. El pívot hispano-congoleño tiene todos los atributos que necesitan los vigentes campeones: una actitud inmejorable, experiencia de campeonato, capacidad defensiva por encima de la media y opciones para castigar desde el perímetro o desde dentro en ataque.

Para conseguir a Ibaka, los Bucks se han desprendido de un Donte DiVicenzo que no ha vuelto a ser el mismo desde que encadenó varias lesiones en un acuerdo a cuatro bandas. Además, han liberado dos espacios en su plantilla que les pueden servir para añadir jugadores en el flexible mercado de ‘buyouts’.

Los Mavericks rompen la pareja Doncic-Porzingis

En un movimiento algo confuso, y quizás justificado para dividir un contrato de 30 millones en dos de 17, los Mavs han tirado la toalla con un Kristaps Porzingis que deberá completar la revisión médica antes de confirmarse su traspaso a los Washington Wizards. La lógica de Dallas, que recibe a Spencer Dinwiddie, Darius Bertans y espera adquirir en el mercado de ‘buyouts’ a Goran Dragic, es algo confusa.

Pierden a su mejor jugador interior, por muchos problemas que les haya causado, y no compensan por ningún lado esa falta con un Bertans venido a menos en Washington. Dinwiddie, además, juega en la posición de un inspirado Jalen Brunson y la única razón de su fichaje podría ser tener un plan B por si el segundo se les marcha en la agencia libre del próximo verano.

Con los Mavs quintos en el Oeste, parecen renunciar a un asalto serio al anillo en estos playoffs y se centran en llegar a 2023 con buenas opciones de pescar a grandes jugadores para poder emparejar con Doncic, que tendrá que armarse de paciencia.

Los Lakers se quedan inmóviles

En una jornada movida y algo loca, quienes no movieron ficha pese a que tuvieron un acuerdo de trueque entre Russell Westbrook y John Wall sobre la mesa han sido Los Angeles Lakers. Decía LeBron James que no les bastaba con lo que había y parece que no les bastará y punto.

No hicieron nada interesante otros equipos necesitados como los New York Knicks, y del resto del mercado cabe destacar la movilidad en Boston y anuncios de jornadas pasadas como la llegada de Domantas Sabonis a los Kings o el aterrizaje de Juancho Hernangómez a un equipo con buenas persepctivas en playoffs como los Utah Jazz.

