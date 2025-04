NBA: Nikola Jokic de los Noggets iguala a Chamberlain con una actuación antológica (61+11+10) que no se veía desde Michael Jordan

NUGGETS 139-140 WOLVES.

Los Wolves sobreviven milagrosamente al huracán serbio y ganan en Denver tras dos prórrogas.

Los 19.927 espectadores que abarrotaban el Ball Arena abandonaban el pabellón cabizbajos, rumiando la dolorosa derrota de los Nuggets ante los Wolves (139-140) tras dos agónicas prórrogas en un partido que duró tres horas y cuarto. Pero lo hicieron con la sensación de haber presenciaron una actuación histórica de la estrella de su equipo, Nikola Jokic, que seguramente no olvidarán en su vida.

El serbio firmó un partido descomunal, con un triple-doble estratosférico: 61 puntos (12/18 t2, 6/11 t3 y 19/24 tl), 11 rebotes, 10 asistencias y 2 robos en los 53 minutos que estuvo en cancha. Se dejó hasta la última gota de sudor y derramó hasta el último gramo de su infinito talento para tirar del carro de su equipo, pero no pudo evitar la derrota.

Primero de la historia con al menos 60+10+10+5 triples

Un tropiezo que no debe empañar sus formidables prestaciones. Para ponerlas en valor baste señalar que se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en firmar un triple-doble con al menos 60 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y más de 5 triples. Sólo otros dos jugadores habían hecho algo similar: James Harden el 30-1-2028 con 60+11+10 pero sólo 5 triples. Y Luka Doncic el 27-12-2022 con 60+21+10, pero sólo con 2 triples.

El serbio es el primero que pierde un partido tras un triple-doble con al menos 60 puntos. No se veía en la NBA un partido de alguien con 60 o más puntos en 50 o más minutos desde Michael Jordan. También es el único junto a Curry (y en la misma noche) que firma al menos un 50+10+8+5 triples en un partido desde el año 2000.

Pero aún hay más motivos para glosar su hazaña. También se convirtió en el pívot con más triples-dobles de la historia en una misma temporada (31), superando al legendario Wilt Chamberlain (30). E igualó a otra leyenda, Shaquille O’Neal, como el pívot con más partidos de 50 puntos o más.

Su producción ante los Wolves fue excelsa. Al descanso llevaba ya 23 puntos y 6 rebotes en 19 minutos, pero aún no había dicho su última palabra. En la reanudación se fue hasta los 49 puntos antes de la prórroga (112-112), en el primer tiempo extra anotó 7 de los 13 puntos de su equipo, mandando el encuentro a la segunda prórroga con dos tiros libres a 13,2 segundos del final. Y en esta pareció sentenciar con 5 puntos y un tiro libre (139-138).

Westbrook, de héroe a villano

Pero en los últimos segundos se produjo la locura. Westbrook robó un balón a Anthony Edwards tras un mal pase de este que parecía asegurar el triunfo de los Nuggets, pero el base falló el tiro, Alexander-Walker atrapó el rebote y lanzó a la desesperada a 0,1 segundos del final recibiendo falta del propio Westbrook. Un error imperdonable que concedió tres tiros libres al de los Wolves (tras solicitar el coach challenge su entrenador, Chris Finch), que convirtió los dos primeros para silenciar el Ball Arena.

Junto a Jokic, destacaron en Denver Aaron Gordon con 30 puntos (4/8 triples), 8 rebotes y 5 asistencias, y Christian Braun (18+12+4). Entre los tres anotaron 109 de los 139 puntos de los Nuggets, que acusaron la pobre aportación de sus suplentes: 14 puntos entre cuatro jugadores.

El colectivo de los Wolves fue superior

Más compensada estuvo la anotación en los Wolves, con 34 puntos (7/10 t2, 5/15 t3 y 5/7 tl), 10 rebotes y 8 asistencias de Anthony Edwards, 26 (4/8 triples), 9 rebotes y 7 asistencias de Julius Randle y 19+12 de Rudy Gobert. Además, su banquillo, con 40 puntos y 26+7+8 de Nickeil Alexander-Walker, vital en el triunfo, terminó desequilibrando la balanza en un partido que quedará para la historia, pese a la derrota, por la exhibición de Nikola Jokic.

«Este puede haber sido el mejor partido en el que he participado en mi vida. Nikola Jokić… podría ser el mejor jugador de baloncesto que he visto nunca«.

Anthony Edwards (Jugador de los Wolves).

En el vestuario de los Wolves celebraron el triunfo como si hubiesen ganado el anillo de campeones, pero entre tanta euforia tuvieron tiempo para alucinar con la exhibición de Jokic que vivieron en primera persona. Anthony Edwards no tuvo reparos en reconocerlo: «Este puede haber sido el mejor partido en el que he participado en mi vida. Nikola Jokic… podría ser el mejor jugador de baloncesto que he visto nunca», admitió.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca