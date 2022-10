NBA: Los Angeles Lakers hacen números para fichar a Kyrie Irving y Draymond Green

Intentarían salvar esta temporada lo más dignamente posible y formar un ‘Big Four’ junto a LeBron y Davis para la 2023-24.

Los Lakers perpetraron la temporada pasada una actuación desastrosa, dando una imagen decepcionante que les llevó a firmar un bagaje de 33 victorias y 49 derrotas pese a tener uno de los tríos más impresionantes de todos los tiempos con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Sus aspiraciones de luchar por el campeonato prácticamente habían desaparecido en febrero, con una defensa muy vulnerable y el agujero de Russell Westbrook en la posisicón de base.

Y esta campaña han mantenido el núcleo de su equipo y parece poco probable que vayan a poder competir en una Conferencia Oeste con al menos cinco equipos con más potencial a priori: Golden State Warriors, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns y Memphis Grizzlies. La temporada, por segunda campaña consecutiva, se le podría hacer muy larga a los Lakers y a sus aficionados.

Ante este panorama algunos analistas de la NBA ha apuntado la posibilidad de que los Lakers intenten salvar esta temporada de la manera más digna posible y centren sus esfuerzos en crear uno de los quintetos más impresionantes de los últimos años de cara a la próxima campaña echando el resto para fichar en verano a dos pesos pesados de la Liga como Kyrie Irving y Draymond Green, que han ganado entre ambos cinco anillos y podrían dinamitar la NBA junto a LeBron James y Anthony Davis.

La sexta nómina más alta de la NBA

Los Lakers tienen la sexta nómina más alta de la liga con más de 174 millones de dólares, y la mayor parte de ese dinero esta temporada lo acaparan LeBron James (44), Anthony Davis (37) y Russell Westbrook (47). LeBron y Davis son intocables y sólo Max Christie y Damian Jones (opción de jugador) tendrán espacio en el tope salarial en 2024 junto a ellos. Y tendrán que elegir a qué jugadores renuevan entre Patrick Beverley, Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Dennis Schroder y Thomas Bryant. De esa forma, con algo de margen salarial, podrían atraer a dos estrellas como Kyrie Irving y Draymond Green.

El tope podría aumentar a 134 millones de dólares el próximo año, por lo que tendrían alrededor de 42 millones en espacio para hacer esos dos fichajes. Kyrie Irving querrá un contrato máximo, pero para unirse a los Lakers tendrá que aceptar una reducción salarial. Y también Draymond Green, que debería aceptar que ya no es un All-Star. Si ambos jugadores aceptan recortes salariales significativos, los Lakers podrían acometer la operación.

Intercambios e ingeniería financiera

Pero si no aceptan esas condiciones, los Lakers podrían proponer firmas e intercambios que involucren a jugadores como Kendrick Nunn, Lonnie Walker, Patrick Beverley y posiblemente Russell Westbrook. Además de incluir selecciones de primera ronda del draft para sacar a Kyrie Irving de Brooklyn y a Draymond Green de Golden State, que acaba de renovar a firmar a Jordan Poole (4 años y 123 millones) y Andrew Wiggins (4 años y 109 millones) y aún no se ha dirigido a Green, dejando claro que su renovación no es prioritaria.

Otra posibilidad de llevar a efecto la operación sería que ambos jugadores firmasen acuerdos mediocres a corto plazo a la espera de que LeBron James, que será agente libre, acepte un recorte salarial para que ambos acepten fichar y pueda hacer una última intentona en busca del anillo con ese superequipo. Kyrie y Green podrían volver a firmar entonces un contrato mucho más alto si James acepte esa reducción salarial.

Dos personajes polémicos que buscan reivindicarse

Kyrie Irving y Draymond Green son dos personajes polémicos. El primero arruinó la temporada de los Nets al negar a vacunarse, y el segundo ha complicado su situación al pegar a su compañero Jordan Poole en un entrenamiento. Seguro que ambos querrán demostrar al resto de la NBA que todavía pueden dar mucha guerra, y qué mejor sitio para hacerlo que en el escaparate de los Lakers, que volverían a convertirse con ellos en candidatos al anillo la temporada 2023-24. ¿Podrán Jeanie Buss y Rob Pelinka lograrlo?.

