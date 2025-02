NBA: Así fue la conspiración interna en Dallas Mavericks para traspasar a Luka Doncic, una falsa lesión, la excusa del físico y 345 M$

El hombre que cambió a Luka Doncic: cómo opera el gerente general de los Mavericks, Nico Harrison.

Siguen las polémicas, filtradas desde Dallas, sobre la supuesta condición física de Luka Doncic que llevó a los Mavericks a traspasar al jugador Esloveno a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis.

En noviembre Doncic se perdió cinco partidos oficialmente por un esguince de muñeca.

El ‘New York Times’, según fuentes de los Mavs, publica que en realidad esa lesión no era 100% verdadera y que el ex del Real Madrid estuvo de baja para mejorar su forma física.

Nico Harrison, la mente pensante del traspaso de Doncic: «Realmente creímos en ello»

‘The Athletic’ asegura que las dudas de Nico Harrison sobre la condición física de Doncic en el futuro fueron decisivas para cerrar el traspaso del esloveno.

«Hay personas que encajan en la cultura y personas que entran y aportan a la cultura. Esas son dos cosas distintas. Creo que las personas que vienen contribuyen a la cultura», llegó a decir Nico Harrison, gerente general de Dallas y gran fanático de la preparación física, en rueda de prensa para explicar el traspaso de Doncic.

Leer También: Jhornan Zamora de La Vinotinto de las Alturas: “En casa podemos conseguir la clasificación”

C. Clark, M. Vorkunov y F. Katz publican que Patrick Dumont (gobernador de los Mavericks) «se rio» la primera vez que Nico Harrison le planteó la opción de traspasar a Doncic, un decisión que finalmente decidieron adoptar a pesar de ser conscientes de su impopularidad.

El hombre que cambió a Luka Doncic: cómo opera el gerente general de los Mavericks, Nico HarrisonThe Athletic

«Lo más fácil para mí es no hacer nada, Todo el mundo me elogiaría por no hacer nada. Realmente creímos en ello. El tiempo dirá si tengo razón», declaró Harrison sobre el traspaso de Doncic.

Los Mavericks no tenían planeado pagarle a Doncic un contrato supermax de 345 millones

En el caso de haberse quedado en los Mavericks el contrato máximo al que hubiese aspirado Luka Doncic hubiese sido de 345 millones de dólares por 5 años, una opción de ‘contrato supermax’ que fuentes de la competición aseguran que Dallas nunca le hubiese ofrecido al esloveno.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca