Nasser Al-Khelaïfi presidente del PSG: «Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Champions, fui muy duro con él»

«Podría haber aceptado el cheque de 400 millones. Me invitaron. Y cuando dije que no, me dijeron que no me habían invitado, eso los resume», dice el presidente del PSG sobre la Superliga en la BBC.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, analiza la actualidad del fútbol en una entrevista con la BBC. El directivo, uno de los mas poderosos del negocio del deporte rey, deja muy claro su punto de vista sobre la Superliga, incluso desvela una reunión con Florentino Pérez durante el enfrentamiento del equipo galo con el Real Madrid en la Champions League.

«Con la ESL o sin la ESL, detesto decir Superliga, se habla de tres clubes. Saben que no hay ninguna posibilidad«, empieza antes de argumentar que hay cosas más importantes por la que preocuparse en estos momentos: «La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y nosotros nos peleamos por la Superliga?»

Al-Khelaïfi también reconoció que le habían ofrecido formar parte del proyecto de la Superliga. «Podría haber aceptado el cheque de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado, eso los resume», explica en la BBC.

«Si hubiera pensado en mí mismo, podría haberlo hecho. Especialmente durante la pandemia. Pero, ¿qué pasa con el ecosistema y los aficionados y los valores que representas?», apunta.

Por último, Al-Khelaïfi reconoció que mantuvo recientemente una reunión con el presidente del Real Madrid en la que trataron el tema de la Superliga. «Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Liga de Campeones y me dijo: ‘Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo’. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa», comentó el directivo del PSG en la entrevista de la BBC.

Los modelos de gestión

También se refirió a los modelos de gestión de los clubes y a las críticas recibidas por el PSG. «¿Qué pasa con otras formas de propiedad? ¿La adquisición del deporte por capital privado es un bien social? ¿Qué pasa con los clubes impulsados hasta el cielo por particulares? ¿Es eso bueno? El Barcelona es un club propiedad de los aficionados con una deuda de 1.500 millones de euros. ¿Funciona?», afirma.

