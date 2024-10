Naim Qassem es el nuevo líder de Hezbolá

Hezbolá ha elegido a su jefe este martes. Se trata del secretario general adjunto del grupo armado libanés, el jeque Naim Qassem, una figura de alto rango en el movimiento respaldado por Irán durante más de 30 años.

Qassem no lleva turbante negro, por lo que no es descendiente del profeta Mahoma, lleva turbante blanco, a diferencia de Nasrallah, pero no es la primera vez que se escucha su nombre, durante más de tres décadas ha sido el número dos del grupo chiita y ha dado la cara públicamente en infinidad de ocasiones.

El 8 de octubre fue él quien, desde un lugar no revelado, dijo que el conflicto entre Hezbolá e Israel era una guerra sobre quién llora primero, y Hezbolá no lloraría primero. Las capacidades del grupo estaban intactas a pesar de los “dolorosos golpes” de Israel.

Sin embargo, su mensaje más importante fue que el grupo apoyaba los esfuerzos del presidente del Parlamento, Nabih Berri -aliado de Hezbolá-, para garantizar un alto el fuego. Esa fue la primera vez que no se omitió un mensaje en relación a un acuerdo de tregua en Gaza como condición previa para detener los disparos del grupo contra Israel.

Ese recordado discurso televisado, de 30 minutos de duración y el segundo desde que se intensificaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá en septiembre, se produjo pocos días después de que se pensara que Hashem Safieddine, alto dirigente de Hezbolá, había sido blanco de un ataque israelí y 11 días después del asesinato del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

En un comunicado, la dirección del grupo chiita aseguró este martes que “de acuerdo con el mecanismo aprobado para la elección del secretario general, el Consejo de la Shura de Hezbolá acordó elegir a su eminencia el jeque Naim Qassem como secretario general de Hezbolá, portando el bendito estandarte en este viaje, pidiendo a Dios Todopoderoso que le guíe en esta noble misión al frente de Hezbolá y su resistencia islámica”.

Tras el anuncio del nombramiento de su nuevo líder, Hezbolá lanzó una andanada de al menos 50 cohetes desde el Líbano contra el norte de Israel que, según servicios de emergencia de Israel, causaron la muerte de un hombre. Algunos de los cohetes fueron interceptados, pero varios cayeron en la ciudad de Maalot Tarshiha.

Sus inicios en el activismo político

En 1991 Qassem fue nombrado jefe adjunto por el entonces secretario general del grupo armado, Abbas al-Musawi, que murió en un ataque de helicóptero israelí al año siguiente.

Cuando Nasrallah se convirtió en líder, Qassem permaneció en su puesto. Durante mucho tiempo ha sido uno de los principales portavoces de Hezbolá, concediendo entrevistas a medios de comunicación extranjeros, incluso cuando las hostilidades transfronterizas con Israel se recrudecieron el año pasado.

No solamente fue el primer miembro de la cúpula de Hezbolá que hizo declaraciones televisadas tras la muerte de Nasrallah en un ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut el 27 de septiembre; también, el 30 de ese mismo mes, dijo que Hezbolá elegiría a un sucesor para su secretario general asesinado “lo antes posible” y que seguiría luchando contra Israel en solidaridad con los palestinos.

“Lo que estamos haciendo es lo mínimo… Sabemos que la batalla puede ser larga”, dijo en un discurso de 19 minutos.

Nacido en 1953, en el barrio de Basta Tahta de Beirut, en el seno de una familia del sur de Líbano, Qassem comenzó su activismo político en el movimiento chiita libanés Amal, pero abandonó el grupo en 1979 a raíz de la Revolución Islámica de Irán, que marcó el pensamiento de muchos jóvenes chiitas libaneses.

Luego de la invasión israelí en Líbano, participó en las reuniones que condujeron a la formación de Hezbolá en 1982, movimiento creado con el respaldo de la Guardia Revolucionaria iraní.

Coordinó las campañas electorales parlamentarias de ese grupo hasta que fue nombrado vicesecretario general a comienzos de la década de los noventa y, en 2005, siendo uno de los principales ideólogos del grupo, escribió el libro ‘Hezbolá: la historia desde dentro’, en el que recuerda la fundación, las ideas y la postura del movimiento.

