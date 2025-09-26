Nahum Fernández anunció: Gobierno Nacional activó 299 Cuadrantes de Paz en Caracas

Este despliegue ocurre como medida de prevención ante los recientes movimientos telúricos registrados en el país.

Este jueves, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, anunció la activación de 299 Cuadrantes de Paz en la ciudad de Caracas, como medida de prevención y seguridad ante los movimientos telúricos registrados este miércoles y la madrugada de este jueves.

Fernández realizó un recorrido por las calles de la capital, acompañado por representantes de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Caracas y el responsable del Gabinete de Seguridad caraqueña.

Durante su patrullaje, el funcionario destacó la tranquilidad y la coordinación del pueblo frente a esta eventualidad, así como la capacidad de respuesta demostrada por los ciudadanos: “Hemos visto cómo el pueblo se desplegó y respondió”.

Es importante recordar que la noche del miércoles, a las 23:51 (hora local), se registró un movimiento telúrico de magnitud 6.0 en la escala de magnitud momento (Mw), con una profundidad de 16.4 kilómetros, ubicado a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estado Zulia. Este sismo fue parte de una serie de réplicas que inquietaron a la población en diversas regiones del país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión