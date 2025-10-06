«Nadie lo quiere ni de un lado ni del otro», aseguró Diosdado Cabello sobre Henrique Capriles

El líder del Psuv criticó que representantes de la derecha que aplaudieron el bloqueo y las sanciones, declaren ahora acerca de la eliminación del TPS.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, es lunes, objetó las recientes declaraciones del opositor Henrique Capriles, al respecto de la eliminación del programa de protección para venezolanos (TPS) en Estados Unidos, y afirmó que Capriles solo sale a hablar para «ver si pega una».

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: FANB ratifica su compromiso en defensa de la independencia e integridad territorial

Señaló, durante la rueda de prensa de la tolda roja que “cuando personajes de la picaresca política, como Capriles, salen declarando eso, es para ver si pegan una. Desconoce cuál es la verdadera razón de la migración en Venezuela, de las sanciones, el bloqueo las persecuciones contra el país, es la verdadera razón”, fustigó.

Capriles, el pasado sábado, consideró que el fin del TPS para venezolanos desconoce la «grave crisis política, social y económica» que «obligó a millones» a salir de su país.

El líder del PSUV criticó que representantes de la derecha que aplaudieron el bloqueo y las sanciones, declaren ahora acerca de la eliminación del TPS. “¿Qué hacen declarando de esa manera? Cuando antes aplaudieron él y su partido las sanciones contra nuestro país”, condenó.

“Para figurar está mandando a hacer, por eso es que no los quiere nadie de un lado ni del otro”.

Agregó que los migrantes venezolanos cuentan con el Gobierno Bolivariano y el presidente Nicolás Maduro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión