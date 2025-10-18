Nadie frena a Cristiano «CR7» Ronaldo y João Félix: Al Nassr goleada contundente a Al Fateh 5-1 en la Liga Saudí

João Félix logró un hat-trick y el ‘7′ se rehízo de un penalti fallado para dejar un golazo y una asistencia. Al Nassr sigue líder con pleno de triunfos..

La goleada fue contundente pero el resultado resulta engañoso sin lugar a dudas. Al Nassr fue muy superior pero sufrió hasta liquidar el choque con un Al Fateh que ocupa puestos de descenso. João Félix fue la estrella con un hat-trick, Cristiano dejó un gol escandaloso tras fallar un penalti y el equipo sigue líder con pleno de victorias y un poderío ofensivo difícil de frenar.

El arranque de Al-Nassr resultó un vendaval constante en el que se sucedieron ocasiones de cada uno de sus atacantes. Mané tuvo la primera clara con un remate en el área y luego lo probaron sin acierto João Félix, Coman y Cristiano Ronaldo. Al final, fue el ex del Chelsea quien puso el primero con un sensacional disparo de media distancia.

Con la ventaja en el marcador aún tuvo el cuadro local varias llegadas más para aumentar la cuenta y dejar el duelo liquidado. Sin embargo, no hubo contundencia y el meta Al-Bukhari empezó a desesperar a Cristiano.

El técnico Gomes rehízo su equipo a la media hora, abandonó la defensa de cinco para dar un paso al frente y el resultado fue inmediato. Empezó a asomarse con peligro y Toko Ekambi gozó de dos remates muy claros que no pudo culminar. Al Nassr había perdonado en exceso y lo iba a pagar.

En la segunda mitad Al Nassr comenzó con dudas, no le dio ritmo a la pelota y concedió atrás hasta que Bendebka marcó el gol del empate. No obstante, la reacción del líder no se haría esperar. Angelo sirvió un centro que rozó la mano de su marcador y tras una revisión en el VAR se señalaría penalti.

Cristiano viviría otro duelo con Al-Bukhari desde los once metros y de nuevo el arquero salió vencedor con una excepcional parada. Pero la venganza llegó en la siguiente acción, cuando el luso se hizo con el espacio en la frontal y clavó la pelota en la escuadra más alejada. Un gol de genio en el momento más complicado.

Poco después, según crecieron los espacios, João Félix se coló en el área, recibió la asistencia de Cristiano y convirtió con una sutil definición. El peso de la superioridad técnica se terminaría de imponer con contundencia en el tramo final. Coman puso el cuarto a pase de Angelo y João Félix se hizo con el hat-trick tras cazar una pelota suelta a disparo de Mané.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS