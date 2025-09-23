“Nada justifica el uso del hambre como arma de guerra”, advierte el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en la ONU

Lula calificó de genocidio la guerra de Israel contra los palestinos y advirtió que estamos ante una “limpieza étnica en tiempo real”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sentenció este lunes que “nada justifica el uso del hambre como arma de guerra”, al referirse a la situación en la Franja de Gaza, durante la Conferencia internacional de alto nivel para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal.

Lula calificó de genocidio la ofensiva de Israel contra Palestina y refirió que este conflicto es uno de los mayores obstáculos que encara el multilateralismo. Por esta razón -manifestó el mandatario- Brasil decidió ser parte del caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. “Nada justifica mutilar a más de 50.000 niños“, sentenció.

Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y altos representantes de más de 30 países y organismos internacionales participan en semana del foro que busca reimpulsar el consenso global en torno a la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz y seguridad junto a Israel.

Con los pronunciamientos de Francia, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino, se elevará a 157 el número de países que formalizaron su reconocimiento al Estado de Palestina, del total de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente de Brasil aseguró que “un estado se basa en territorio, población y Gobierno. Esto ha sido erosionado en el caso palestino y se muestra en la ocupación ilegal.”

Estamos viviendo una “limpieza étnica en tiempo real”, subrayó el dignatario brasileño, quien insistió en la denominada solución de dos Estados. “Tanto Israel como Palestina tienen derecho a existir”, agregó.

En su discurso, Lula defendió una ampliación de los poderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y criticó lo que llamó la “tiranía del veto” en el Consejo de Seguridad.

Asimismo, el jefe de Estado brasileño insistió en el empoderamiento de la Autoridad Nacional Palestina. “No hay palabra más apropiada que genocidio”, dijo Lula. “Israel quiere aniquilar el sueño de Palestina a tener una nación.”

Por otro lado, Lula se unió a los dignatarios que pidieron la “cancelación de la exportación de materiales bélicos” a Tel-Aviv, al tiempo que remarcó el derecho a la libre determinación del pueblo palestino.

La conferencia se da en medio de la ofensiva genocida que el ejército israelí lleva a cabo en la Franja de Gaza, que desde octubre de 2023 ha dejado más de 65.344 palestinos asesinados, en su mayoría mujeres y niños, más de 166.000 heridos y la población palestina sometida a la hambruna.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur