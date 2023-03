Murió el actor mexicano Ignacio López Tarso a los 98 años

La noche del pasado sábado 11 de marzo, el mundo artístico mexicano y Latinoamérica en general se puso de luto luego de recibir la triste y lamentable noticia del fallecimiento del actor mexicano Ignacio López Tarso a los 98 años.

Aún se desconoce la causa del fallecimiento del actor de cine, televisión y teatro mexicano Don Ignacio López Tarso.

Durante el último año el actor se vio varias veces afectado en su salud. Pues en junio de 2022 estuvo delicado por una neumonía que logró superar con total éxito. Sin embargo, en septiembre del año pasado, López confirmó a través de las redes sociales que había dado positivo a la covid-19, aunque solo presentó algunos síntomas leves.

Lo último que se supo de López es que estaba hospitalizado por una oclusión intestinal y una neumonía. Así lo informó su asistente el pasado seis de marzo.

Sin embargo, tres días después, su hijo Juan Ignacio Aranda, dio a conocer que su progenitor se había librado de la oclusión intestinal, pero que aún continuaba en la batalla contra la neumonía.

En horas del mediodía de este sábado 11 de marzo el actor aún continuaba en terapia intermedia.

«Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semiinconsciente. No puede hablar, no puede comer«, expresó a un medio local el hijo de López Tarso.

Fue en horas de la noche que medios de comunicación de México confirmaron la lamentable noticia.

¿Quién fue Ignacio López Tarso?

Ignacio López Tarso, nació un 15 de enero de 1925 en la ciudad de México. Antes de incursionar en la actuación, fue militar, agente de ventas de ropa de mezclilla, trabajó en la pisca de naranja y uvas en California (Estados Unidos), pero tras caer de la escalera y quedar severamente lastimado de la columna regresó a México.

Luego de recuperarse en 1948, ingresó a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Allí debutó como actor en el grupo Teatro Estudiantil Autónomo, con el que se presentó en puestas en escena callejeras, plazas y otros lugares de la ciudad.

Su primera participación en el mundo de la actuación de manera profesional fue en el año 1951 con la obra «Nacida ayer».

A lo largo de siete décadas de trayectoria López Tarso pudo participar en un total de 53 películas, 35 telenovelas, más de 30 obras de teatro, así como varias apariciones en programas de televisión.

