Murió bebé que fue enviada viva a la morgue en La Guaira

En horas de la madrugada de este viernes 07 de marzo, falleció la bebé que fue declarada muerta al nacer por el personal del hospital Dr. José María Vargas de La Guaira.

«Con el corazón destrozado. Mía Victoria falleció. Ahorita no tengo fuerzas para explicar. Mía Victoria fuiste una guerrera», escribió Arantxa Marcano, tía de la recién nacida en TikTok.

Indicó en otro video que los padres y la abuela de la bebé acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en La Guaira para dar sus declaraciones sobre el caso, que con el fallecimiento de la menor se convirtió en homicidio.

«A la niña se le va a hacer una autopsia para saber la causa de muerte. La niña presentaba politraumatismo y tenía hematomas en la espalda y brazos… Necesitamos justicia. Esto no puede quedar impune porque hay muchos involucrados», agregó.

La bebé estuvo en la morgue

La bebé nació el pasado 04 de marzo a las 5:30 am. Sin embargo, Deyanira Villegas, médico ginecobstetra, informó falsamente a la madre y a sus familiares que había dado a luz un neonato sin signos vitales, por lo que fue llevada a la morgue.

Aiverson Flores, padre de la recién nacida, notó la irregularidad del caso cuando, al intentar despedirse de su hija, se dio cuenta de que la bebé movía las manos, pero al informar al personal médico lo sucedido, desestimaron el movimiento, calificándolo de unos “simples reflejos”.

Al llegar a la morgue, familiares se encontraron con que la bebé estaba viva, llorando y moviéndose en la cava donde la habían colocado.

Inmediatamente trasladaron a la neonata a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció bajo observación médica.

“Cuando levantan la cava, vimos que la niña estaba llorando y moviéndose, estaba viva. Aquí en el Seguro Social se cometió un intento de asesinato contra la bebé, la cual está viva, y emitieron un acta de defunción dándola por muerta”, aseguró Marcano.

Horas después, el Ministerio Público informó que imputará a Villegas, aunque no precisó los delitos.

«Pido justicia. Estoy triste por todo lo que pasó mi hija. Mi hija, cuando la vi, tenía moretones en las manos, tenía muchos golpes, se les veía raspones, moraditos. Hasta que no haya justicia, no me voy a quedar tranquilo«, expresó este viernes el padre de la recién nacida.

Información de: EN