Mundial Qatar 2022: Las cinco mejores finales en las Copas del Mundo

Sigue toda la información en vivo y última hora de la actividad en el Mundial Qatar 2022, últimas noticias de las selecciones en el partidos Final con Francia y Argentina de protagonistas.

Leer También: Croacia se lleva el bronce de Qatar ante Marruecos en el adiós de Modric a los mundiales

Hoy Domingo 18 de diciembre te presentamos todas las noticias e información al momento del Mundial de Qatar 2022. La Copa del Mundo de la FIFA continúa y este sábado se disputó el partido por el Tercer Lugar que enfrenta Croacia Vs Marruecos y ganado por los de Luka Modric 2-1 y el domingo la Final con Argentina vs Francia.

Los croatas no lograron clasificar a su segunda Final consecutiva para reeditar la Final de Rusia 2018, algo que sí consiguió Francia, que ahora se medirá ante el ímpetu de Argentina y Leo Messi por el título Mundial por primera vez desde México 1986.

Los Marriquís elevaron el orgullo del Continente Africano con su actuación y que ahora tienen la oportunidad de subirse al podio con una medalla de bronce y ascender en el ranking de la FIFA, lo cual les traerá buenos dividendos económicos.

Les Bleus y Deschamps afrontar el partido decisivo con algunas bajas, ya sea por lesiones o afectaciones por el denominado virus del camello. La susencia más reciente, confirmó el técnico de Francia, es la de Lucas Hernandez.

¿SE UNIRÁ EL ARGENTINA VS FRANCIA DE QATAR 2022 A ESTA SELECTA LISTA?

Se han celebrado un total de 21 finales en la historia de la Copa del Mundo. Cada uno de estos partidos ha sido vibrante.

No obstante, hay una lista de cinco duelos que pueden clasificarse como los mejores en toda la existencia de los Mundiales.

-Mundial 1970, Brasil vs Italia

-Mundial 1986, Argentina vs Alemania

-Mundial 1998, Francia vs Brasil

-Mundial 2006, Francia vs Italia

-Mundial 2010, España vs Países Bajos

AMLO DA SU PRONÓSTICO PARA LA FINAL DEL MUNDIAL

Una Final de Copa del Mundo trasciende fronteras. No importa la ocupación que se tenga, es inevitable estar al pendiente del resultado.

Es así que el presidente de México ya se manifestó en redes sociales al respecto del juego decisivo de Qatar 2022.

El mandatario mexicano compartió que su deseo es que Argentina sea la que se corone sobre Francia; sobre todo porque simpatiza con Ernesto ‘Che’ Guevara y el finado Diego Armando Maradona.

NAHUEL GUZMÁN PIENSA EN MESSI PREVIO A SU PARTIDO EN MÉXICO

El portero argentino Nahuel Guzmán se presentó al calentamiento de Tigres ante Atlas en el Estadio de Nuevo León con una camiseta de Argentina y con el número 10 y el nombre de Messi estampado en la espalda como un recordatorio de la importancia que tiene para él que la Selección de Argentina juegue este domingo contra Francia por el título de Qatar 2022.

La imágen del guardameta ya se está viralizando en las redes sociales como un símbolo de apoyo a su selección nacional en el Mundial.

CÉSAR LUIS MENOTTI ASEGURA QUE ARGENTINA SE GANÓ BIEN SU LUGAR EN LA FINAL DE QATAR 2022

César Luis Menotti, director general de selecciones nacionales en argentina y director técnico de la albiceleste que logró el título en el Mundial de 1978 con los pamperos asegura que este equipo juega al futbol y le pone felíz que respete la historia.

Asegura que los jugadores tienen una amistad y compromiso con el equipo, son capaces de manejar las cuatro acciones básicas del deporte: Defensa, recuperación, combinación y definición.

BUENOS AIRES SE ILUSIONA PREVIO A LA FINAL DEL MUNDIAL

En Buenos Aires se escucha el cántico “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” por las calles y conciertos, en una actividad que emociona a los argentinos previo a la final de Qatar 2022.

La euforia se multiplica en varios puntos diferentes de la capital de Argentina con la ilusión a tope por la tercera estrella para el escudo albiceleste y quedarse con la Copa FIFA que sería un hito para su historia en Mundiales.

KARIM BENZEMA DECIDIÓ NO VIAJAR A LA FINAL DE QATAR 2022

El delantero de la Selección de Francia, Karim Benzema, decidió no viajar a Catar para la final del Mundial Francia contra Argentina y se queda en España en donde ha estado entrenando con el Real Madrid.

Benzemá había estado fuera de acción con la Selección de Francia por una lesión y el diario L’Equipe asegura que su relación con Didier Deschamps no está en los mejores términos por lo que el estratega incluso se ha negado a hablar de algún tema que involucre a Benzema.

DIDIER DESCHAMPS ENSAYÓ UN CAMBIO TÁCTICO PREVIO A LA FINAL

Didier Deschamps director técnico de la Selección de Francia practicó un cambio táctico previo a la final de Qatar 2022 contra su similar de Argentina de este domingo y en su último entrenamiento probó alineaciones nuevas, sacando de la ecuación a Oliver Giroud y mover por la izquierda a Marcus Thuram, mientras que le dio más libertad a Kylian Mbappé.

Estos movimientos se asemejan a la modificación que tuvo que hacer en la parte final del partido ante Marruecos cuando les crearon mucho peligro por la zona por donde Mbappé se movía.

PARA EL DT DE ARGENTINA LA FINAL NO ES ENTRE MESSI Y MBAPPÉ

Lionel Scaloni director técnico de la Selección de Argentina destaca que la final por el título ante Francia es más un trabajo de equipo que individual y asegura que Francia tiene a jugadores que abastecen y hacen mejor jugador a Mbappé y aunque reconoce que es uno de los mejores, también asegura que es muy joven y que seguirá mejorando.

Para el estratega no es nada más de Messi y Mbappé y siendo un partido entre Selecciones están preparando el juego para como creen que van a jugar ellos como conjunto.

RODRIGO DE PAUL CREE QUE CON TRABAJO Y DEDICACIÓN TODO ES POSIBLE

Rodrigo de Paul, quien es centrocampista de Argentina cree que el equipo dio un ejemplo de que con trabajo y dedicación todo es posible, en la víspera a competir por el título del Mundial Qatar 2022 ante Francia.

Para el centrocampista en cuatro años se esforzaron con mucha presión pero con el objetivo de que los aficionados se sientan representados por el equipo y que estén unidos por un sueño.

LUKA MODRIC NO SE RETIRA DE CROACIA Y PUEDE JUGAR LA NATIONS LEAGUE

Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia, asegura que no se retira tras el mundial y que quiere seguir al menos por un año, lo que le dará la oportunidad de participar en la UEFA Nations League.

El delantero de 37 años no cierra la puerta a quedarse más tiempo en su selección, pues dijo que al menos quiere quedarse para la Liga de Naciones de la UEFA y que luego vería que sigue.

WALID REGRAGUI ASEGURA QUE EN 15 AÑOS UN EQUIPO AFRICANO GANARÁ EL MUNDIAL

La decepción pesa en la decepción de perder el partido por el tercer lugar en Qatar 2022, pero Walid Regragui, director técnico de la Selección de Marruecos, asegura que con el tiempo se va a valorar lo que se logró y que además un equipo africano ganará el mundial en quince años.

Dijo que Croacia los venció por su experiencia y los superaron desde el primer tiempo, pero asegura que Francia y Croacia están por encima de ellos por muy poco.

ACHRAF HAKIMI ASEGURA QUE A PESAR DE LA DERROTA SE VAN ORGULLOSOS

El defensa de la Selección de Marruecos, Achraf Hakimi, aseguró que a pesar de la derrota y terminar en la cuarta posición del Mundial Qatar 2022, su equipo tiene que estar contento y orgulloso y que se van con la cabeza en alto.

Aseguró que su país completo y hasta su continente los apoyaron porque lo que hicieron fue levantar su bandera y ponerlos arriba y a la vista de todos en un evento que fue histórico.

Con lo conseguido cree que tienen la motivación para la Copa África.

TREZEGUET CON EL CORAZÓN DIVIDIDO, NO SABE SI IR CON FRANCIA O ARGENTINA

David Trezeguet tiene sentimientos encontrados para la Final de la Copa del Mundo pues lleva en el corazón tanto a Francia, su país de nacimineto, y también para Argentina, donde encontró la oportunidad de debutar como profesional.

«Difícil en lo personal, en lo emocional. Algo que realmente no deseaba. Creo que es la final que nos esperábamos todos. Son los dos mejores equipos.

«Perdón por la palabra, pero esto es una cagada. Yo quiero que gane el mejor. El destino dirá quién será el nuevo campeón».

ARGENTINA LLEGA CON EL EQUIPO COMPLETO A LA FINAL

Lionel Scaloni se prepara para definir la alineación titular en el partido de la final frente a Francia con el equipo albiceleste completo.

Después del esguince de tobillo de Alejandro ‘Papu’ Gómez, se encuentra listo para la final. Se suma Angel Di María a la recuperación después de una sobrecarga desde la última jornada de la fase de grupos.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña cumplieron la sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE MESSI EN EL MUNDIAL

El futbolista argentino se prepara para la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 en donde se enfrentará a Francia.

El astro argentino tiene su último entrenamiento con la albiceleste junto al resto de sus compañeros. Además, sumará su segunda copa del mundo después de perder frente Alemania en la del 2014.

¿RENACIÓ MARADONA? UN AFICIONADO SORPRENDIÓ CON SU PARECIDO AL PELUSA

Los festejos por la llegada de la Selección de Argentina en la Final del Mundial de Qatar 2022 sacaron a la luz a un aficionado en Buenos Aires qien sorprendió con su parecido con Diego Armando Maradona.

El personaje apareció con una playera del equipo retro, color azul marino, y con el dorsal 10 que sumado a que el aspecto físico del seguidor era muy parecido al del ‘Pelusa’, con el cabello crespo y facciones similares hicieron recordar a la leyenda de Argentina.

¡HASTA EL LLANTO! SCALONI SE EMOCIONÓ EN UNA CHARLA CON AFICIONADOS

Lionel Scaloni fue sorprendido con una llamada en la que pudo charlar con aficionados de Pujato, su pueblo originario. La gente le manifestó sus buenos deseos para la Final de Qatar 2022 en la que enfrentarán a Francia.

«Hola, te queremos saludar desde Pujato. Gracias por hacer que Pujato sea parte de la selección y aunque no salgan campeones, siguen siendo campeones. Te agradecemos mucho por ser parte de Pujato», dijo un niño al estratega, quien lloró ante la cantidad de mensajes.

«Desearte toda la suerte del mundo, sabes que estamos orgullosos por lo que están logrando. Más allá de cuál sea el resultado sabes que acá va a estar todo el pueblo, todo el país apoyándote. Tenemos un fe ciega en ustedes, toda la suerte del mundo», habló un amigo de Lionel Scaloni.

DESCHAMPS RECUPERA A VARANE, KONATÉ Y COMAN PARA LA FINAL

Las buenas noticias llegaron para la Selección de Francia de cara a la Final en la que se medirán a Argentina. El equipo de Didier Deschamps podrá contar con Raphael Varane, Ibrahima Konaté y Kingsley Coman.

Los tres elementos habían sido afectados por el llamado ‘virus del Camello’ y estaban en duda para participar en el encuentro decisivo de la Copa del Mundo.

Adrien Rabiot y Dayot Upamecano también estuvieron contagiados por la enfermedad.

¿FIN DE LA MALDICIÓN? ARGENTINA BUSCA ACABAR CON LA SEQUÍA SUDAMERICANA EN MUNDIALES

La Selección de Argentina disputará una Final más en una Copa del Mundo de Qatar 2022 y además de que buscan el tricampeonato también buscarán acabar con una sequía de 20 años en los que un sudamericano no gana un Mundial.

La última vez que un equipo del continente americano ganó certamen fue en Corea-Japón 2002 luego de que Brasil se coronara.

En Alemania 2006 el equipo campeón fue Italia, en Sudáfrica 2010 España se llevó el título, en Brasil 2014 se coronó Alemania y en Rusia 2018 la copa fue para Francia.

LIONEL MESSI Y EL EMOTIVO MENSAJE DE SU HIJO THIAGO PREVIO A LA FINAL DEL MUNDIAL

Lionel Messi recibió una inyección de motivación con una carta de su hijo Thiago que fue revelada por Antonela Rocuzzo, esposa del astro argentino quien se prepara para la Final de la Copa del Mundo en la que enfrentará a Francia.

El hijo mayor de la Pulga se encargó de transcribir una canción que la afición sudamericana se ha encargado de convertir en un himno durante Qatar 2022.

«En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré», dice el cántico.

¡AMOR Y CONFIANZA! FAN SE HA TATUADO LOS RESULTADOS DE ARGENTINA EN QATAR 2022

Gonzalo es un aficionado argentino que ha llevado al límite su amor y confianza por su selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022, al grado de que se ha tatuado cada marcador de los partidos que ha jugado la albiceleste.

“Decidí empezar a tatuarme los resultados de los partidos de la Copa, con la confianza intacta de que vamos a ser campeones”, dijo para el Diario Olé.

El seguidor está ilusionado y espera que su equipo le cumpla el sueño de verlo campeón del mundo, para ello tendrán que derrotar mañana a la Selección de Francia.

ARGENTINA CON UNA DERROTA; FRANCIA ES EL MÁS GANADOR EN CATAR

La Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 enfrentará a dos equipos con un presente impresionante y que los avala como justos protagonistas del partido que definirá al campeón del mundo.

La Selección de Francia es el equipo más ganador en este mundial pues ha triunfado en cinco de los seis partidos que jugó. La única derrota que tuvieron fue ante Túnez en la Fase de Grupos.

Por su parte el equipo de Argentina tiene la impresionante marca de una derrota en los últimos 42 partidos. Este descalabro ocurrió en el debut del equipo en el certamen en el que cayeron ante Arabia Saudita.

Noticias Deportivas