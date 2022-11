Mundial Qatar 2022: La desafiante protesta de Alemania contra la FIFA por no poder usar el brazalete «One Love»

Los internacionales germanos han posado antes del partido contra Japón tapándose la boca con la mano en protesta por la decisión de la FIFA de no permitir lucir el brazalete ‘One Love’.

«Prohibirnos usar el brazalete es como taparnos la boca», ha explicado la Federación Alemana en las redes sociales.

Leer Tambián: Mundial de Qatar 2022: Marruecos bloquea a la subcampeona Croacia

Manuel Neuer, portero de la selección alemana que disputa el partido contra Japón, no ha lucido finalmente el brazalete ‘One Love’ , como se había apuntado en algunos medios. En principio iban a ser siete las selecciones que iban a lucir el mismo brazalete, pero la FIFA amenazó con sanciones económicas y deportivas. La parte económica no echó atrás a las federaciones de ningún país, pero la parte deportiva hizo que todas ellas emitieran un comunicado en el que renunciaban.

‘La FIFA ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes sobre el campo. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas«, escribieron estas siete federaciones.

La selección de Alemania protesta contra la decisión de la FIFA de prohibir el brazalete One Love.

Por otro lado, los jugadores de la selección germana han posado, antes del partido y en la tradicional foto de equipo, tapándose la boca con la mano en señal de protesta por la decisión de la FIFA, que entienden que va en contra de la libertad de expresión.

La Federación germana ha explicado a través de su cuenta de twitter que «queremos ser un ejemplo de los valores que vivimos en la selección, de la diversidad y del respeto mutuo. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Esto no haría falta ni decirlo, pero desgraciadamente todavía lo es. Por esto este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos usar el brazalete es como taparnos la boca. Nuestra postura se mantiene».

Noticias Deportivas