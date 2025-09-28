Mundial de Voleibol Masculino Filipinas 2025: Italia venció a Bulgaria 3 sets a 1 y se coronó campeón

Italia ratificó que tiene su nueva Generación de Fenómenos, al coronarse campeona del Mundial masculino de vóleibol Filipinas 2025 y retener el título conseguido en Polonia-Eslovenia 2022. En la final, la Azzurra superó 3-1 a Bulgaria (25-21, 25-17, 17-25 y 25-10), la selección que sorprendió al mundo a partir del talento descomunal de los hermanos Nikolov.

Salvo en el tercer set, en el que sufrió el poderío de los búlgaros, Italia mostró un juego brillante en lo colectivo y lo individual, lo que le permitió sacar ventajas en los momentos determinantes de cada capítulo.

Leer También: Final del Mundial de voleibol Filipinas 2025: Este domingo el vigente campeón Italia se enfrenta a la revelación del torneo Bulgaria por el título

Yuri Romanò se destacó en el campeón, con 22 puntos, seguido por Mattia Bottolo, con 19. Por su parte, Aleksandar Nikolov fue el máximo anotador del partido, con 23, para completar un Mundial esplendoroso con un promedio de 24,7 tantos por juego.

Polonia, que venció a República Checa 3-1, se quedó con el tercer puesto, en tanto que la Selección Argentina finalizó en la novena colocación.

Hender «Vivo» González

Con información de ESPN