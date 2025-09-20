    Mundial de Voleibol Masculino Filipinas 2025: Comienzan los octavos con dos encuentros este sábado, Polonia vs. Canadá y Turquía con Países Bajos

    La recta final de las sorpresas en el campeonato de voleibol masculino Filipinas 2025 llega a los octavos este sábado 20 de septiembre donde dos selecciones dirán presente en los cuartos.

    ¿Quién se coronará Campeón Mundial de Voleibol Masculino de la FIVB 2025?

    Entre estas selecciones: Polonia, Canadá, Turquía, Países Bajos, Argentina, Italia, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos, Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Túnez, República Checa, Serbia, Irán, está el campeón de esta edición 2025.

    Octavos de final del Mundial de Voleibol 2025

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

    LlaveHoraCruceRes.
    Sábado 20 de septiembre
    19:00Polonia vs. Canadá 
    24:30Turquía vs. Países Bajos 
    Domingo 21 de septiembre
    34:30Argentina vs. Italia 
    49:00Bélgica vs. Finlandia 
    Lunes 22 de septiembre
    59:00Estados Unidos vs. Eslovenia 
    64:30Bulgaria vs. Portugal 
    Martes 23 de septiembre
    74:30Túnez vs. República Checa 
    89:00Serbia vs. Irán 

    Hender «Vivo» González

