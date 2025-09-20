Mundial de Voleibol Masculino Filipinas 2025: Comienzan los octavos con dos encuentros este sábado, Polonia vs. Canadá y Turquía con Países Bajos

La recta final de las sorpresas en el campeonato de voleibol masculino Filipinas 2025 llega a los octavos este sábado 20 de septiembre donde dos selecciones dirán presente en los cuartos.

¿Quién se coronará Campeón Mundial de Voleibol Masculino de la FIVB 2025?

Entre estas selecciones: Polonia, Canadá, Turquía, Países Bajos, Argentina, Italia, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos, Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Túnez, República Checa, Serbia, Irán, está el campeón de esta edición 2025.

Octavos de final del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Sábado 20 de septiembre 1 9:00 Polonia vs. Canadá 2 4:30 Turquía vs. Países Bajos Domingo 21 de septiembre 3 4:30 Argentina vs. Italia 4 9:00 Bélgica vs. Finlandia Lunes 22 de septiembre 5 9:00 Estados Unidos vs. Eslovenia 6 4:30 Bulgaria vs. Portugal Martes 23 de septiembre 7 4:30 Túnez vs. República Checa 8 9:00 Serbia vs. Irán

Hender «Vivo» González