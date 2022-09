Mundial de Voleibol Femenino 2022: Calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones y formato

Pasado el Mundial de voleibol masculino, ahora es el turno del Mundial de voleibol femenino. La acción de varones se la quedó Italia, que venció al local Polonia para volver a gritar campeón tras 24 años. El campeón de la corona de mujeres es Serbia, que en 2018 alcanzó la gloria por primera vez. ¿Repite o habrá desquite de Italia, China, Brasil o Estados Unidos?

A continuación, todos los detalles para seguir de cerca el torneo.

Dónde y cuándo se juega el Mundial de voleibol femenino 2022

El Mundial de voleibol femenino 2022 se disputará en Polonia y Países Bajos. Gdansk y Lodz recibirán la primera fase de la Copa en tierras polacas, mientras que Arnhem lo hará en las neerlandesas. La segunda etapa continuará en Lodz más Gliwice en Polonia; Rotterdam y Apeldoorn en Países Bajos. La final será en Apeldoorn.

El Mundial comenzará el viernes 23 de septiembre y finalizará el 15 de octubre, cuando se juegue la final.

Formato del Mundial de voleubol femenino 2022

El Mundial de voleubol femenino 2022 está conformado por 24 selecciones, divididas en cuatro grupos de seis cada uno. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a una segunda rueda, en la que se conformarán dos zonas de ocho equipos. Nuevamente los mejores cuatro de cada una avanzarán a los cuartos de final. Desde allí se disputarán partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.

¿Dónde ver el Mundial de vóley femenino 2022?

Argentina y resto de Sudamérica: ESPN (TV), Star+ y Volleyball TV (streaming)

ESPN (TV), Star+ y Volleyball TV (streaming) Estados Unidos: Volleyball TV (streaming)

Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones del Mundial de vóley femenino 2022

Grupo A: Países Bajos, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Camerún y Kenia

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Viernes 23 de septiembre 15:00 Países Bajos Kenia Países Bajos 3-0 (25-11, 25-17 y 25-11) Sábado 24 de septiembre 9:00 Bélgica Puerto Rico Bélgica 3-0 (25-15, 27-25 y 25-15) Sábado 24 de septiembre 10:00 Italia Camerún Italia 3-0 (25-10, 25-12 y 25-16) Domingo 25 de septiembre 8:00 Bélgica Kenia Bélgica 3-0 (25-15, 25-14 y 25-11) Domingo 25 de septiembre 11:00 Países Bajos Camerún Países Bajos 3-0 (25-11, 25-20 y 25-13) Lunes 26 de septiembre 13:00 Italia Puerto Rico Martes 27 de septiembre 13:00 Italia Bélgica Martes 27 de septiembre 15:00 Camerún Kenia Miércoles 28 de septiembre 15:00 Países Bajos Puerto Rico Jueves 29 de septiembre 13:00 Italia Kenia Jueves 29 de septiembre 15:00 Puerto Rico Camerún Viernes 30 de septiembre 15:00 Países Bajos Bélgica Sábado 1º de octubre 11:00 Puerto Rico Kenia Domingo 2 de octubre 8:00 Bélgica Camerún Domingo 2 de octubre 11:00 Países Bajos Italia

Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Países Bajos 2 2 0 6 0 6 2 Bélgica 2 2 0 6 0 6 3 Italia 1 1 0 3 0 3 4 Puerto Rico 1 0 1 0 3 0 5 Camerún 2 0 2 0 6 0 6 Kenia 2 0 2 0 6 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo B: Polonia, Turquía, República Dominicana, Corea del Sur, Tailandia y Croacia

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Viernes 23 de septiembre 13:00 Polonia Croacia Polonia 3-1 (25-19, 21-25, 25-23 y 25-15) Sábado 24 de septiembre 8:00 Turquía Tailandia Tailandia 3-2 (17-25, 31-29, 22-25, 25-19 y 15-13) Sábado 24 de septiembre 13:30 República Dominicana Corea del Sur Dominicana 3-0 (25-19, 25-12 y 25-15) Martes 27 de septiembre 9:00 Turquía Corea del Sur Martes 27 de septiembre 12:30 República Dominicana Croacia Martes 27 de septiembre 15:30 Polonia Tailandia Miércoles 28 de septiembre 9:00 Tailandia Croacia Miércoles 28 de septiembre 12:30 Turquía República Dominicana Miércoles 28 de septiembre 15:30 Polonia Corea del Sur Jueves 29 de septiembre 9:00 Corea del Sur Tailandia Jueves 29 de septiembre 12:30 Turquía Croacia Jueves 29 de septiembre 15:30 Polonia República Dominicana Sábado 1º de octubre 9:00 República Dominicana Tailandia Sábado 1º de octubre 12:30 Corea del Sur Croacia Sábado 1º de octubre 15:30 Polonia Turquía

Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 República Dominicana 1 1 0 3 0 3 2 Polonia 1 1 0 3 1 3 3 Tailandia 1 1 0 3 2 2 4 Turquía 1 0 1 2 3 1 5 Croacia 1 0 1 1 3 0 6 Corea del Sur 1 0 1 0 3 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo C: Estados Unidos, Serbia, Alemania, Bulgaria, Canadá y Kazajistán

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Sábado 24 de septiembre 14:30 Estados Unidos Kazajistán Estados Unidos 3-0 (25-16, 25-13 y 25-22) Domingo 25 de septiembre 14:00 Alemania Bulgaria Domingo 25 de septiembre 15:00 Serbia Canadá Lunes 26 de septiembre 10:30 Alemania Kazajistán Lunes 26 de septiembre 11:00 Serbia Bulgaria Lunes 26 de septiembre 16:00 Estados Unidos Canadá Jueves 29 de septiembre 8:00 Canadá Kazajistán Jueves 29 de septiembre 11:00 Serbia Alemania Jueves 29 de septiembre 14:00 Estados Unidos Bulgaria Viernes 30 de septiembre 8:00 Serbia Kazajistán Viernes 30 de septiembre 11:00 Bulgaria Canadá Viernes 30 de septiembre 14:00 Estados Unidos Alemania Sábado 1º de octubre 8:00 Bulgaria Kazajistán Sábado 1º de octubre 11:00 Alemania Canadá Sábado 1º de octubre 14:00 Estados Unidos Serbia

Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Estados Unidos 1 1 0 3 0 3 2 Alemania 3 Serbia 4 Bulgaria 5 Canadá 6 Kazajistán 1 0 1 0 3 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo D: Brasil, China, Japón, Colombia, Argentina y República Checa

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Sábado 24 de septiembre 15:30 Brasil República Checa Brasil 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18) Domingo 25 de septiembre 9:00 China Argentina China 3-0 (25-23, 25-22 y 25-20) Domingo 25 de septiembre 9:15 Japón Colombia Japón 3-0 (25-20, 25-22 y 25-17) Lunes 26 de septiembre 9:15 Japón República Checa Lunes 26 de septiembre 13:30 Brasil Argentina Martes 27 de septiembre 9:00 China Colombia Miércoles 28 de septiembre 9:15 China Japón Miércoles 28 de septiembre 10:00 Brasil Colombia Miércoles 28 de septiembre 13:00 Argentina República Checa Viernes 30 de septiembre 9:00 China República Checa Viernes 30 de septiembre 9:15 Brasil Japón Viernes 30 de septiembre 13:00 Colombia Argentina Sábado 1º de octubre 9:00 Brasil China Sábado 1º de octubre 13:00 Colombia República Checa Domingo 2 de octubre 9:15 Japón Argentina

Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Japón 1 1 0 3 0 3 2 China 1 1 0 3 0 3 3 Brasil 1 1 0 3 1 3 4 República Checa 1 0 1 1 3 0 5 Argentina 1 0 1 0 3 0 6 Colombia 1 0 1 0 3 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Segunda fase

A la segunda fase avanzan 16 de los 24 participantes. Los cuatro mejores del Grupo A se juntarán con los cuatro mejores del Grupo D para conformar el Grupo E, mientras que los cuatro mejores del Grupo B irán con los cuatro mejores del Grupo C para hacer el Grupo F.

En esta etapa, con arrastre de puntos, los equipos jugarán cuatro nuevos duelos frente a los que no enfrentaron. Completados los desafíos, avanzarán los cuatro mejores de cada zona a los cuartos de final: el 1º E vs. el 4º E, el 2º E vs. 3º E, el 1º F vs. el 4º F y el 2º F vs. el 3º F. Luego llegarán las semifinales y final.

